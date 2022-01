Donald Tusk o chorobie wnuczki: "Przetrzymamy to razem, Kasiu"

Córeczka Kasi Tusk trafiła do szpitala. Przejęta mama opublikowała zdjęcie ze szpitalnej sali. Mam nadzieję, że to zdjęcie będzie dla nas tylko pamiątką po kilku dniach strachu i niepewności - napisała w sieci. Córka Donalda Tuska przy okazji publikacji zdjęcia podjęła bardzo ważny temat. Jaki jest stan zdrowia dziewczynki? Zobacz także: Kasia Tusk lansuje kontrowersyjny trend na jesień 2020. To zdjęcie podzieliło jej fanów Kasia Tusk o pobycie córki w szpitalu Kasia Tusk opublikowała przejmujące zdjęcie córeczki, która trafiła do szpitala. Nie podała jednak przyczyny, w wyniku której dziewczynka trafiła na szpitalną salę. Nasz pobyt to był drobiazg i lada moment o wszystkim zapomnimy 😉 Zwróciła jednak uwagę internautów na poważny problem: Mam nadzieję, że to zdjęcie będzie dla nas tylko pamiątką po kilku dniach strachu i niepewności. W takim miejscu naprawdę sporo myśli się o dzieciach i ich mamach, które poznały druzgocącą diagnozę i musiały zaakceptować fakt, że szpital stanie się ich drugim domem na długi czas. Kasia Tusk przyznała, że zdecydowała się na publikację tego zdjęcia, aby "cynicznie wykorzystać i przekuć ludzką ciekawość w coś dobrego". Zwróciła uwagę obserwatorów na zbiórkę małej Tosi chorej na SMA typu 1, czyli rdzeniowy zanik mięśni: Mama Tosi codziennie zdaje relację z walki o życie swojej córeczki. Dzięki jej heroicznym wysiłkom udało się zebrać już ponad 8 milionów. Jest Was tutaj ponad 300 tysięcy - jeśli każdy z nas wpłaci trzy złote to jutro mama Tosi będzie mogła zamówić lek. Do końca zbiórki zostało kilka dni. Czas ucieka. Link do zbiórki znajdziecie w moim profilu i w stories. #fuckSMA...