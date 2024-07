Kasia Tusk napisała książkę! Właśnie do przedsprzedaży trafiła debiutancka książka Kasi Tusk "Elementarz stylu". O czym będzie? Najlepiej rekomenduje ją sama autorka, pisząc o tym, co chciałaby osiągnąć.

Jeśli któraś z Was, po przeczytaniu mojej książki, przestanie martwić się codziennie o swój strój, jeśli z większą niż dotąd satysfakcją patrzeć będzie w lustro, a ubieranie przestanie być dla niej szukaniem po omacku i drogą przez mękę, jeśli poczuje któregoś dnia, że znalazła swój własny styl i że wreszcie wygląda tak, jak zawsze chciała – to będzie dla mnie najlepsza recenzja i prawdziwy powód do dumy (...). Mam nadzieję, że „Elementarz stylu” udzieli Wam wszystkich odpowiedzi, a czytając go będziecie czuły, że jestem tuż obok - napisała na swoim blogu Kasia Tusk.