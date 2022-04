Kasia Tusk niechętnie pokazuje córki, ale teraz zrobił to Donald Tusk! "Wnuczki wyściskane"

Tak Donald Tusk opiekuje się swoją wnuczką! To najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie!

Donald Tusk niedawno po raz kolejny został dziadkiem! Tym razem na świecie pojawiło się pierwsze dziecko jego ukochanej córki, Kasi. Radość była o tyle duża, że Donald Tusk w końcu doczekał się wnuczki! Przypomnijmy, że jego syn Michał wychowuje trzech chłopaków. Były premier nie ukrywał, że marzy o tym, aby na świecie pojawiła się także wnuczka. Kasia Tusk spełniła jego pragnienie. Blogerka na początku 2019 roku urodziła śliczną córeczkę. Kasia Tusk nie zdradziła jednak jej imienia. Córka byłego premiera stara się też nie pokazywać swojej pociechy w sieci. Donald Tusk zrobił jednak wyjątek i pokazał, jak spędza czas z wnuczką! To zdjęcie to najsłodsza rzecz, jaką dziś zobaczycie! Donald Tusk opiekuje się wnuczką Donald Tusk na co dzień mieszka w Brukseli wraz ze swoją żoną, Małgorzatą. Jednak gdy tylko zjawia się w Polsce, od razu leci na spotkanie z ukochanymi wnuczętami. Donald Tusk dorobił się już sporej gromadki! Polityk ma aż czworo wnucząt. Wygląda jednak na to, że jego serce ostatnio skradła najmłodsza z nich. Córeczka Kasi Tusk jest spełnieniem jego marzeń. Nic dziwnego, że dziadek chciałby spędzać z nią każdą wolną chwilę. Ostatnio Donald Tusk pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem, które momentalnie stało się hitem sieci. Były premier pozuje na nim siedząc w hamaku i czytając książkę. Obok stoi wózek z jego wnuczką. Całej sytuacji przygląda się również ukochany pies Kasi Tusk. Konkurs na nianię rozstrzygnięty - napisał w żartobliwym tonie Donald Tusk. Pod fotografią pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. - Dziadkowie to najlepsze nianie świata 🤗 - Super dziadek 😍😍😍 - Taka niania,to Skarb!❤️ - piszą zachwyceni internauci. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy...