Na ślub Kasi Tusk i Staszka Cudnego wszyscy czekają z niecierpliwością. Zaręczyny były już ponad dwa lata temu, a od tego czasu nie milkną spekulacje na temat uroczystości, gości czy sukni ślubnej panny młodej. A tymczasem okazuje się, że chyba nie ma już na co czekać. Kasia Tusk w swojej książce "Elementarz stylu", która niedawno miała premierę, zdradziła, że... już wyszła za mąż!

Wiem, że w Twojej głowie zrodzą się setki pomysłów i argumentów na rzecz pozostawienia szafy w spokoju. W mojej najczęściej pojawiały się takie: "przecież to jest prawie nowe", "Kiedyś się przyda", "będę w tym chodzić na siłownię", "dostałam od męża - będzie mu przykro", "kosztowało dużo pieniędzy", "tak lubiłam w tym chodzić, gdy byłam w liceum, "na pewno wróci moda" (wróci, ale za piętnaście lat!), "Jak to przerobię, to będzie wyglądało całkiem nieźle". Na każdą z tych wymówek jest jedna okrutnie racjonalna odpowiedź: Co z tego, jeśli i tak nie powinnaś w tym chodzić - napisała Kasia Tusk w książce.