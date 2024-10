Kilka tygodni temu ruszyła 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zadaniem ekspertek było dobranie uczestników w pary i tym sposobem możemy śledzić losy Agnieszki i Damiana, Joanny i Kamila oraz Agaty i Piotra. Nowa edycja powoli zmierza już do finału i widzowie mają swoje typy odnośnie tego, które małżeństwa przetrwały. Ich zdaniem to właśnie Agnieszka i Damian wydają się być idealnie dobrani, a wygląda na to, że ich przepuszczenia mogą być słuszne. Damian ze "ŚOPW" właśnie podzielił się wymownym nagraniem, które daje mocno do myślenia!

Agnieszka i Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem? To nagranie dało mi do myślenia

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" zawsze przyciąga przed telewizory masę widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą losy uczestników. W tej edycji mamy okazję bliżej poznać Agnieszkę i Damiana, Joannę i Kamila oraz Agatę i Piotra. Ostatnia z par wywołuje chyba największe kontrowersje i co do ich wspólnej przyszłości fani mają dużo obiekcji. W ostatnim odcinku Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" popłakał się przez Agatę, a uczestniczka nie żałowała mu ostrych słów, mówiąc przed kamerami między innymi, że jej zdaniem jej mąż jest "gruby". Również związek Joanny i Kamila wydaje się "wisieć na włosku". Już w podróży poślubnej między małżonkami pojawiły się pierwsze zgrzyty. Kamil oczekuje od Joanny więcej bliskości, natomiast ona chciałaby prowadzić z nim więcej rozmów. Uczestniczka w rozmowie z ekspertką przyznała również, że mężczyzna nie do końca jest w jej typie.

Tak fizycznie myślę, że mam trochę inny typ - wyznała Joanna.

Zupełnie inna sytuacja, jest w małżeństwie Agnieszki i Damiana. Jako jedyni wydają się być idealnie dopasowani i już podczas podróży poślubnej nie zabrakło między nimi czułych gestów. Mężczyzna przyznał, że podróż poślubna uświadomiła mu, że ma naprawdę "fajną żonę".

Złapaliśmy też taki kontakt fizyczny między sobą, że myślę, że ta relacja małymi kroczkami idzie do przodu. Myślę, że ta podróż poślubna dała mi do zrozumienia, że mam bardzo fajną żonę - wyznał Damian.

Chociaż uczestników obowiązuje umowa i do końca programu nie mogą zdradzić, jaki jest wynik eksperymentu, to jedna rzecz mocno daje do myślenia. Wszyscy uczestnicy są mocno aktywni na Instagramach i to właśnie tam chętnie udostępniają nowinki z ich życia. Ostatnio to właśnie Damian ze "ŚOPW" postanowił podzielić się z pozoru niewinnym nagraniem ze spaceru z psem. Udostępnionego na nagraniu czworonoga widzowie mogą jednak doskonale kojarzyć z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", bowiem wszystko wskazuje na to, że jest to ukochany piesek Agnieszki. Na relacji widać również jesienne liście, a jak dobrze wiadomo, program kręcony był na wiosnę! Myślicie, że Damian zagapił się i przypadkowo wstawił taką relację, czy chciał dać wszystkim do zrozumienia, że kontynuuje małżeństwo z Agnieszką?

