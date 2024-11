Miłość jak z bajki znalazła swój gorzki finał - tak można podsumować relację Agnieszki i Damiana z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety, para postanowiła się rozstać, a to, co wydarzyło się potem, z pewnością nie będzie należało do najprzyjemniejszych wspomnień byłych już partnerów. Damian postanowił ... zablokować Agnieszkę w mediach społecznościowych! Jak do tego doszło?

Napisałam do niego bardzo grzecznie - komentowała Agnieszka ze ''ŚOPW''.

Nie do wiary, co Damian zrobił po rozstaniu z Agnieszką ze "ŚOPW"

Nadzieje widzów na to, że któraś z par ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozostanie razem, upadły tuż po emisji finałowego odcinka programu. Choć jeszcze w rozmowie z ekspertkami Agnieszka i Damian deklarowali, że chcą rozwijać swój związek, zaraz po zakończeniu show stało się jasne, że para nie jest już razem. Na Instagramie pojawił się wymowny wpis Agnieszki ze "ŚOPW", a w wywiadzie opowiedziała o kulisach rozpadu ich relacji. Trudno mi zrozumieć decyzję Damiana!

Agnieszka w rozmowie z TVN opowiedziała o sytuacji, która wyprowadziła ją z równowagi. Jak się okazuje, były już partner uczestniczki "ŚOPW" po rozstaniu opublikował ... ich wspólne zdjęcie, które opatrzył wymownym podpisem sugerującym miłość. Żona Damiana postanowiła zareagować:

Nie, z jego strony nie było próby kontaktu, ale ja zrobiłam jedną próbę kontaktu, dlatego że wstawił nasze wspólne zdjęcie. Dodał taki opis, że to jest kosmos, bo to było zdjęcie mojego autorstwa, które wstawił na Instagramie: ''dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć ci, że cię kocham''. Napisałam do niego bardzo grzecznie, że nie życzę sobie udostępniania po pierwsze moich zdjęć, a po drugie zdjęć, na których jest mój pełen wizerunek - przekazała w wywiadzie Agnieszka.

Jak przyznała Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jej były już partner postanowił ... zablokować ją po tym, jak poprosiła go o usunięcie wspólnego zdjęcia z sieci. Spodziewaliście się takiego zachowania po Damianie?

Napisałam, po czym niestety zostałam zablokowana - dodała uczestniczka ślubnego show.

Niestety, mimo że Agnieszka i Damian wydawali się dobrze dogadywać, parę poróżniła m.in. kwestia mieszkania, a także samego podejścia do związku. Jak podkreśliła Agnieszka, zależało jej na rozwoju relacji, podczas gdy Damian skupiał się głównie na małych, codziennych gestach czy prezentach. Tym samym Agnieszka i Damian dołączyli do grona dwóch pozostałych par tej edycji "ŚOPW", czyli Joanny i Kamila oraz Agaty i Piotra, dla których eksperyment również nie zakończył się pomyślnie.

Co myślicie o całej sytuacji?

