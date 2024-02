Czy Anna Korcz jest córką Elżbiety Starosteckiej i Włodzimierza Korcza

Elżbieta Starostecka, niezapomniana Stefania Rudecka z filmu "Trędowata", oraz Włodzimierz Korcz, wybitny polski kompozytor są parą od ponad pięciu dekad. Ich miłość jest jedną z najpiękniejszych, jakiej można sobie życzyć. Para doczekała się dwojga dzieci syna Kamila i córki Anny Marii. Co wiadomo o ich dzieciach? Wielu ludzi myśli, że Anna Korcz z "Na wspólnej" jest córką Starosteckiej i Korcza.

Czy Anna Korcz jest córką Elżbiety Starosteckiej?

Elżbieta Starostecka miała nieco ponad 20 lat, gdy wiedziała już, że to właśnie z Włodzimierzem Korczem chce spędzić resztę swojego życia.

Byliśmy uskrzydleni, jakby kilka metrów nad ziemią. Zdecydowaliśmy, że będziemy razem do końca życia, mając 21 lat - mówiła w Vivie!

"Nawet się nie umawialiśmy, to było oczywiste" - mówił o miłości swojego życia Włodzimierz Korcz. Aktorka i wybitny polski kompozytor są parą już ponad pół wieku. Elżbieta Starostecka i Włodzimierz Korcz mają córkę Annę Marię, która urodziła się w 1982 roku oraz syna Kamila, który przyszedł na świat w 1971 roku. Swoje dzieci trzymali z dala od medialnego zainteresowania, by w przyszłości same mogły zdecydować, czy chcą iść śladami rodziców. Ani Kamil ani Anna Maria nie wybrali medialnej kariery, do dziś niewiele wiadomo na temat ich życia prywatnego.

Syn Elżbiety Starosteckiej mieszka na Żoliborzu obok rodziców, nie wiadomo jednak dokąd wyprowadziła się Anna Maria. Wielu ludzi myli córkę Elżbiety Starosteckiej z Anną Korcz znaną m. in. z roli Izy Brzozowskiej w serialu "Na Wspólnej". Znana aktorka Anna Korcz nie jest córką Elżbiety Starosteckiej i Włodzimierza Korcza.

Czyją córką jest aktorka Anna Korcz

Anna Korcz z "Na Wspólnej" wychowała się w rozbitej rodzinie. Gdy jej rodzice się rozstali miała zaledwie roczek. Mama wychowywała ją samodzielnie:

Ojca znałam, ale niestety, umarł jako praktycznie obca mi osoba. Czterdzieści pięć lat temu kobieta samotnie wychowująca dziecko była napiętnowana. Żyłyśmy z mamą w klimacie niepewności, wyobcowania. W dzieciństwie nie zawsze czułam się bezpieczna - mówiła w rozmowie z Agatą Młynarską.

W rozmowie o swoim dzieciństwie, jako osobę, która zastępowała jej tatę, Anna Korcz wskazała dziadka, Tadeusza Cedro, który był żołnierzem Armii Krajowej:

Wychował sobie dobrego żołnierza. Gdy tulił mnie do snu, prosiłam, by opowiadał o wojnie. Jest największą miłością mojego życia. Zawsze mówił mi, że jestem mądra i najpiękniejsza - wspominała w wywiadzie z Agatą Młynarską.

