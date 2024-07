Mateusz Gessler zostanie jurorem w nowym programie TVN "MasterChef Junior". Odkąd taka informacja pojawiła się oficjalnie w mediach, wszyscy zastanawiają się, jak restaurator sprawdzi się w nowej roli. Z pewnością nie zabraknie porównań do jego słynnej ciotki - Magdy Gessler. Czy właściciel restauracji "Warszawa Wschodnia" może liczyć na jej rady?

Mateusz Gessler zostanie gwiazdą TVN

Show "MasterChef Junior" nie jest pierwszym podejściem Mateusza Gesslera do show-biznesu. Miał poprowadzić słynny program "Hell's Kitchen - Piekielna Kuchnia" w stacji Polsat. Podczas, gdy wszyscy spekulowali, czy młody Gessler może liczyć na karierę na miarę Gordona Ramseya, okazało się, że restaurator rezygnuje z show z powodów osobistych. Teraz ze względu na rezygnację Magdy Gessler z udziału w dziecięcej wersji "MasterChefa", Mateusz Gessler ma kolejną szansę, by zaistnieć na ekranach telewizorów! Jak pisze "Fakt", planuje on spotkać się ze swoją znaną ciotką i poprosić ją o kilka rad.

Mateusz chce się z Magdą spotkać w najbliższym czasie. W jego restauracji czeka na nią stolik. On liczy, że ciotka nie odmówi i przyjmie zaproszenie - zdradziła osoba z otoczenia Gesslera.

Czy faktycznie dojdzie do takiego spotkania? Na razie Mateusz Gessler może liczyć na wsparcie swoich kolegów z programu - Ani Starmach i Michela Morana.

Ania i Michel mnie kierują, bo ja jestem nowy w tym zawodzie. Zupełny żółtodziób. Przed kamerami się stresuję strasznie i oni mi jednak podpowiadają co i jak - cytuje Gesslera tabloid.

Program zobaczymy na antenie TVN już wiosną 2016 roku. Będziecie oglądać show "MasterChef Junior" z Mateuszem Gesslerem?

Mateusz Gessler został jurorem w programie "MasterChef Junior"

Czy Magda Gessler udzieli mu kilku rad, jak radzić sobie w telewizji?