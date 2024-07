Magda Gessler nie wystąpi w programie "MasterChef Junior". To już oficjalna informacja stacji TVN. Znana restauratorka zrezygnowała z udziału w kulinarnym show dla dzieci z bardzo konkretnego powodu. Na początku mówiło się, że Gessler po prostu nie ma czasu na kolejny projekt, lecz teraz okazuje się, że jej motywacja była nieco inna.

Skład jury "MasterChef Junior"

Gdy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że nowy program kulinarny dla dzieci ruszy na antenie TVN już wiosną 2016 roku, wybór Magdy Gessler wydawał się oczywisty. Gwiazda od lat współpracuje ze stacją, doskonale sprawdza się na ekranie, ma fachową wiedzę oraz grono wiernych fanów. Spekulowało się także o Marcie Grycan, która podobno ubiegała się o miejsce w show. Ostateczne w jury programu "MasterChef Junior" zasiądą: Anna Starmach, Michael Moran i... Mateusz Gessler. Nowy juror programu Mateusz Gessler jest synem znanego restauratora, Adama Gesslera. Prowadzi swoją restaurację "Warszawa Wschodnia" na warszawskiej Pradze.

Dlaczego Magda Gessler nie będzie jurorką w "MasterChef Junior?

Powodem ma być brak czasu na pielęgnowanie relacji osobistych. Szczególnie z partnerem Waldemarem Kozierawskim, który na co dzień pracuje jako lekarz w Kanadzie. Podobno to właśnie ukochany restauratorki namawiał ją, by odmówiła udziału w kolejnym projekcie.

Przez natłok obowiązków Magda nie ma zbyt wielu okazji, by widywać się z partnerem. Dotychczas nadrabiała to w pierwszej połowie roku. Na wiosnę prowadziła zawsze tylko „Kuchenne rewolucje” i mogła wygospodarować więcej czasu - czytamy na łamach "Faktu".

Jak pisze tabloid, ukochany zwrócił swoje partnerce uwagę, że powinna wypocząć oraz zadbać o zdrowie. Magda Gessler przystała na te argumenty. To duże wyrzeczenie, mając na uwadze, że Magda Gessler za udział w programie "MasterChef Junior" mogła wzbogacić się aż o 300 tys. złotych! To się nazywa prawdziwa miłość! Żałujecie, że skład jury się zmieni?

