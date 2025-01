Mateusz Gessler jest jednym z popularniejszych polskich restauratorów, który posiada w Warszawie kilka swoich lokali. Rozgłos zyskał również za sprawą posady jurora od 2016 do 2021 roku w "MasterChef Junior". Od niedawna prowadzi segment kulinarny w "Halo tu Polsat". 44-latek należy raczej do tych skrytych gwiazd, dlatego nieczęsto mamy okazję zobaczyć go na imprezach branżowych, czy posłuchać jego wypowiedzi na temat życia osobistego. Sporym zaskoczeniem więc dla wszystkich było jego najnowsze zdjęcie!

Kariera Mateusza Gesslera

Mateusz Gessler od najmłodszych lat wykazywał zamiłowanie do gotowania i szybko zaczął kroczyć na tym polu po większą sławę. Ukończył szkołę gastronomiczną w Lozannie. W styczniu 2014 dostał propozycję prowadzenia polskiej edycji programu kulinarnego Polsatu "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia", jednak zrezygnował z powodów osobistych.

Już dwa lata wcześniej otworzył w Warszawie swoją pierwszą restaurację - "Warszawę Wschodnią", a w następnych latach otworzył kolejne. Od kilku miesięcy występuje w "Halo tu Polsat", gdzie prowadzi segment kulinarny. Kariera Mateusza Gesslera budzi wielki podziw, a on sam - sympatię w widzach. Co natomiast wiadomo o jego życiu osobistym?

Mateusz Gessler pokazał syna

Restaurator stara się raczej chronić życie osobiste i bliskich przed mediami, dlatego nieczęsto gości na imprezach branżowych i sporadycznie wspomina o sprawach bardziej prywatnych. Wiadomo jednak, że jest mężem Edyty, z którą doczekał się syna Franka. Do tej pory na próżno było wypatrywać chłopaka na profilu taty, ale 44-latek wreszcie zrobił wyjątek.

Gessler opublikował urocze zdjęcie z synem, na którym ten go obejmuje i czule całuje w czoło, a pod nim napisał:

Ojciec i syn. Sukcesja jest zapewniona

Zważywszy na fakt, jak rzadko Mateusz Gessler pokazuje się z najbliższymi, nietrudno było domyślić się, że fotka z synem odbije się głośnym echem. Tym razem jednak poruszenie wywołało coś zupełnie innego.

Internauci zamarli na widok syna Gesslera

Fani restauratora przecierają oczy na widok Franka, który wyrósł na przystojnego mężczyznę. Ma już 20 lat i, co ciekawe, zdążył przerosnąć własnego ojca. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci wyrazili swoje zdumienie.

Matko jedyna, jaki facet

Piękna fotka, super ujęcie taty i syna

Co to się porobiło??? … pięknie - napisał Olivier Janiak.

Jezu, jaki wysoki - stwierdziła Dorota Szelągowska.

A co wiadomo o samym Franku? Chłopak co prawda założył profil na Instagramie, jednak nie jest tam aktywny. Trudno więc wywnioskować, czy odziedziczył zamiłowanie do gotowania po ojcu. Nie ulega natomiast wątpliwości, że wydaje się do niego bardzo podobny, a do tego jest niezłym przystojniakiem.

Myślicie, że pozytywny odbiór zdjęcia zachęci Mateusza Gesslera, by częściej pokazywać się z synem?

