Lara i Magda Gessler ogłosiły wesołą nowinę. Posypały się gratulacje

Lara Gessler niedługo po raz pierwszy zostanie mamą, o czym poinformowała niedawno. Obecnie jest już w drugim trymestrze ciąży i co jakiś czas chwali się w mediach społecznościowych nowymi zdjęciami, eksponując ciążowy brzuszek. Tym razem pokazała rodzinne zdjęcie i złożyła piękne życzenia swojej mamie Magdzie Gessler . To trzeba przeczytać! Lara Gessler pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem ze swoją mamą! Lara Gessler z okazji Dnia Matki złożyła mamie wyjątkowe życzenia i pokazała moment, w którym prawdopodobnie Magda Gessler dowiedziała się, że zostanie babcią: Moment, w którym Mama została Babcią, a córka Mamą. Pierwszy raz mamy to święto bardziej razem niż kiedykolwiek dotąd. Będę najszczęśliwsza, jeśli będę mogła przekazać mojemu dziecku chociaż część zachłanności na poznawanie świata, ludzi i smaków, co dostałam od Ciebie. Kocham Cię bardzo ♥️ Prawie Mama - prawie Babci - napisała Lara Gessler na Instagramie Fani Lary Gessler są pod wrażaniem rodzinnego zdjęcia i podkreślają, że Magda Gessler otrzymała piękne i wzruszające życzenia: Piękne zdjęcie, piękne życzenia.❤️ Prawie Mama - Prawie Babci! Piękne ❤️ Cudownie opisane uczucia i cudowne wy🤗🤗❤️👏super kobietki. Jakie to kochane 😍😍 Sami spójrzcie na to urocze i pełne miłości zdjęcie! Zobacz także: Lara Gessler zostanie mamą: "To drugi trymestr ciąży" Zdradziła nam, dlaczego tak długo ukrywała ciążę Wyświetl ten post na Instagramie. 🕊🌻Moment, w którym Mama została Babcią, a córka Mamą. Pierwszy raz mamy...