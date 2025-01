Magda Gessler i Waldemar Kozerawski są jednym z najbardziej rozpoznawalnych i inspirujących par w polskim show-biznesie. Poznali się wiele lat temu, a ich historia to dowód na to, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać próbę czasu i odległość. Waldemar Kozerawski, znany lekarz, przez wiele lat mieszkał w Kanadzie, co nie przeszkodziło im w budowaniu silnej relacji. Wspólna pasja do życia, wzajemny szacunek i wsparcie sprawiły, że związek Gessler i Kozerawskiego jest pełen harmonii. Magda często podkreśla, że Waldemar jest jej największym oparciem, a jego obecność daje jej siłę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Razem tworzą piękną historię miłości, która inspiruje wielu fanów restauratorki.

Nie żyje mama partnera Magdy Gessler

Znana restauratorka i osobowość telewizyjna, Magda Gessler, podzieliła się z fanami smutną wiadomością. 4 stycznia 2025 roku zmarła matka jej męża, Waldemara Kozerawskiego. Pani Teresa była osobą niezwykle bliską dla rodziny i cenioną przez swoich najbliższych. Magda Gessler, która jest znana z ciepłego podejścia do życia rodzinnego, wyraziła głęboki żal w mediach społecznościowych. Śmierć Pani Teresy była dla rodziny wielkim ciosem. Waldemar Kozerawski, mąż Magdy Gessler, jest znanym lekarzem, a więzi rodzinne były dla niego zawsze kluczowe. W trudnym czasie restauratorka zadeklarowała pełne wsparcie i bliskość swojemu mężowi.

Magda Gessler, jako osoba publiczna, często dzieli się ze swoimi fanami zarówno chwilami radości, jak i smutku. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała wzruszający wpis, w którym pożegnała teściową i podkreśliła jej znaczenie dla całej rodziny.

Trudno uwierzyć, że tej cudownej osoby mamy babci … już nie ma z nami, kochana Teresa odeszła do lepszego świata 4 stycznia bolesna strata dla całej rodziny dla Ciebie mój kochany Waldusiu drogi Januszu... Waldku dałeś z siebie wszystko walczyłeś o mamę o jej życie i pogodny byt na tym świecie do końca, moje kondolencje … moje współczucie... jestem z wami całym … przytulam każdego z was Magda Gessler - napisała na Instagramie Magda Gessler.

Fani wspierają Magdę Gessler i Waldemara Kozerawskiego

Pod postem Magdy Gessler pojawiły się tysiące komentarzy od fanów, którzy przekazali wyrazy współczucia. Wiele osób wspominało, że Magda Gessler zawsze podkreślała, jak ważne są dla niej relacje z rodziną. Słowa wsparcia płynące od fanów z całej Polski pokazują, jak dużym autorytetem i inspiracją jest Magda Gessler. W komentarzach internauci nie tylko składali kondolencje, ale także dzielili się swoimi historiami o stracie bliskich.

Pani Magdo, proszę przyjąć szczere wyrazy współczucia. Jesteśmy z Panią w tych trudnych chwilach - napisała jedna z internautek.

Zawsze serce pęka, a do nas żyjących należy dać spokojnie odejść, opłakać i przeżyć żałobę. Odwieczne prawa natury Pani Magdo - dodała kolejna osoba.

Magda Gessler wielokrotnie mówiła o tym, że fani są dla niej jak druga rodzina. Tym razem ich wsparcie i słowa otuchy pomogły restauratorce i jej bliskim przetrwać trudne chwile.

Rodzinne wartości Magdy Gessler

Życie rodzinne Magdy Gessler zawsze było ważnym tematem w jej wypowiedziach i publikacjach. Restauratorka wielokrotnie podkreślała, że rodzina to fundament, na którym buduje swoje szczęście. Jej relacja z Waldemarem Kozerawskim, jest pełna ciepła i wzajemnego wsparcia. Śmierć matki Waldemara była wielkim ciosem, ale jednocześnie okazją, by przypomnieć o sile rodzinnych więzi. Magda Gessler, znana ze swojego optymizmu i energii, stara się nieść otuchę nie tylko mężowi, ale także swoim fanom, którzy również zmierzyli się z podobnymi stratami w swoim życiu.

Śmierć Pani Teresy to trudny moment w życiu Magdy Gessler i jej rodziny. Restauratorka, mimo swojego medialnego charakteru, postanowiła podzielić się tą bolesną informacją, pokazując, jak wielkie znaczenie ma dla niej szczerość i kontakt z fanami. W takich chwilach, jak podkreśla Gessler, kluczowe jest wsparcie bliskich i pamięć o zmarłych. Pani Teresa pozostanie w sercach rodziny jako osoba ciepła, kochająca i pełna mądrości.

