Trzeba przyznać, że 15. edycja "Tańca z Gwiazdami" zaskakuje widzów wysokim poziomem i doborem uczestników. Niektórzy z fanów mają już nawet swoje "typy" dot. tego, które pary dobrną do wielkiego finału. A co na to prowadząca show, Paulina Sykut-Jeżyna? Zobaczcie, co nam powiedziała.

Prowadząca "Tańca z Gwiazdami" o uczestnikach

Za nami trzy emocjonujące odcinki najnowszej, 15. odsłony "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Widzowie z zapartym tchem śledzą co niedzielę poczynania tancerzy i celebrytów na parkiecie. Niestety, w show miały już miejsce pierwsze pożegnania - parkiet na stałe opuścili Olga Bołądź i Michał Meyer.

A kto ma największe szanse na dojście do wielkiego finału? Przypomnijmy, że już w pierwszym odcinku maksymalną liczbę punktów jury zdobyła Vanessa Aleksander. Swoim tangiem zachwycił z kolei ostatnio Filip Bobek. Czy to właśnie te pary mają szansę na wielki finał? Oto, co zdradziła nam Paulina Sykut-Jeżyna:

Na pewno są ze trzy pary, które myślę, że będą w finale. Nie chciałabym jeszcze zdradzać, bo różnie może się wydarzyć - wyjawiła nam Paulina Sykut-Jeżyna.

Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" przyznała, że spodziewa się, że z odcinka na odcinek rywalizacja między parami będzie rosnąć:

Za chwilę będzie większe napięcie wśród uczestników. Później wkracza rywalizacja i na tym etapie już widać, komu puszczają nerwy, kto już nie radzi sobie - dodała prowadząca show.

Co jeszcze ws."Tańca z Gwiazdami" ujawniła w rozmowie z nami Paulina Sykut-Jeżyna? Zobaczcie video powyżej!

