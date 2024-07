Joanna Jabłczyńska w programie Agent często jest krytykowana przez innych uczestników show. Prawie każdy, a zwłaszcza Antek Królikowski, zgryźliwie komentuje zachowanie Jabłczyńskiej w kolejnych odcinkach Agenta. Dlaczego? Zarzuty są najczęściej o to, że jest przemądrzała, zawsze chce przewodniczyć grupie, wszystko wie najlepiej, we wszystkim chce być najlepsza, nie trzyma się z grupą, na siłę przekonuje do swoich racji i sabotuje według nich niektóre zadania.

Jak odczuwa komentarze innych gwiazd w Agencie Joanna Jabłczyńska? I czy ma żal do towarzyszy wyprawy, że czasem niemiło się o niej wyrażają?

Program nie jest reżyserowany, ale montaż wiele może pozmieniać. Absolutnie nie czułam się krytykowana przez grupę. Na pewno były tam między nami tarcia, bo spędzaliśmy ze sobą 24 godziny na dobę prawie i byliśmy w 14 zupełnie nieznanych sobie osób. Może niektórych znaliśmy, ale nie w tak ekstremalnych warunkach. Tarcia były, ale na potrzeby telewizji trzeba niektóre konflikty uwypuklić. Dobrze się tam czułam. Byłam bardziej oderwaną uczestniczką, bo sporo pracowałam i przeczytałam parę książek. Przez jakiś czas byłam z boku, ale nie, absolutnie nie byłam krytykowana ani za to, że rzeczywiście jak ja już coś robię to na 100 % i komuś może to przeszkadzać - powiedziała Party.pl

A dlaczego była oderwana od grupy? Posłuchajcie całego filmiku. A Wy jak uważacie, Joanna Jabłczyńska jest nie do wytrzymania w programie, a może po po prostu jest agentem? :)

