Na początku roku Joanna Senyszyn pożegnała swojego ukochanego męża Bolesława Senyszyna. "Świat bez Ciebie będzie gorszy" - pisała w poruszającym wpisie, dzieląc się tragiczną informacją w sieci. Zbliżające się święta wielkanocne będą dla niej trudne, ze względu na nieobecność męża, z którym przeżyła niemalże 50 lat.

Joanna Senyszyn wspomina męża

W lutym Joanna Senyszyn poinformowała o śmierci męża. Bolesław Senyszyn zmarł w wieku 81 lat. To będą pierwsze święta po bolesnej stracie polityczki. Kandydatka na prezydenta w wywiadzie dla "Super Expressu" wyznała:

To są moje pierwsze święta bez męża. To bardzo trudny czas. Ale mam grono sprawdzonych przyjaciół. Wiem, że mogę na nich liczyć. I oni na mnie

Joanna Senyszyn wyznała, że jej ukochany mąż przed śmiercią zdążył jeszcze wesprzeć ją w kampanii:

Bardzo chciał, żebym kandydowała. Byłby szczęśliwy, gdyby się udało. Uważał, że Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien mnie wystawić już wiele lat temu, kiedy miałam ogromne poparcie społeczne

Joanna Senyszyn o Wielkanocy

Joanna Senyszyn chociaż nie ukrywa, że Wielkanoc będzie dla niej ciężka, to przyznaje, że nie obchodzi świąt po katolicku. Mają dla niej zupełnie inne znaczenie:

Mój mąż też był niewierzący, podobnie jak ja – od 10. czy 12. roku życia nie chodziłam do kościoła. Święta obchodziliśmy świecko. Ale stworzyliśmy swoją własną tradycję - wyznała w rozmowie z Super Expressem.

Podzieliła się jej szczegółami:

Organizowaliśmy wspólnie kolację w Wielką Sobotę. Zapraszaliśmy przyjaciół – byli wśród nich wierzący i niewierzący, lewicowcy, PPS-owcy, ludzie z Platformy, PiS-u, nawet jedna osoba z Konfederacji. I nigdy się nie kłóciliśmy

Historia miłości Joanny Senyszyn i Bolesława Senyszyna

Joanna i Bolesław Senyszynowie tworzyli wyjątkowy związek, który przetrwał niemal 50 lat. Ich relacja opierała się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i głębokim uczuciu.​ Choć dokładne okoliczności ich poznania nie są szeroko znane, wiadomo, że ich małżeństwo rozpoczęło się w latach 70. Bolesław Senyszyn był sędzią w Wydziale Karnym Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, a później adwokatem, natomiast Joanna Senyszyn rozwijała karierę naukową i polityczną, często przebywając w Warszawie. Z tego powodu ich związek określali mianem "marynarskiego małżeństwa" – to Joanna, niczym marynarz, wypływała w delegacje, a Bolesław pozostawał w domu, czekając na jej powrót. ​Para zdecydowała się nie mieć dzieci, koncentrując się na swoich pasjach i karierach. Joanna Senyszyn wielokrotnie podkreślała, że była to świadoma i satysfakcjonująca decyzja. W jednym z wywiadów w programie Politycy od kuchni powiedziała: "Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu".

Bolesław Senyszyn zmarł 10 lutego 2025 roku. Joanna Senyszyn pożegnała męża poruszającym wpisem: " Był bardzo prawdziwy, szlachetny, mądry. Miałam szczęście przeżyć z Nim prawie 50 lat. Żegnaj Bolku! Świat bez Ciebie będzie gorszy". Ich historia to dowód na to, że miłość i wzajemne zrozumienie mogą przetrwać próbę czasu, nawet w obliczu zawodowych wyzwań i długich rozłąk.

