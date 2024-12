Od czasu zakończenia chemioterapii księżna Kate coraz śmielej wraca do swoich obowiązków. Odbyła już kilka oficjalnych wyjść, czym wywołała zresztą ogromny zachwyt wśród opinii publicznej. Przed nią kolejne wydarzenia, ale zanim to, żona księcia Williama napisała niezwykle poruszający list, którego treść obiegła media. Wspomniała w nim o miłości i... wielkim szczęściu, które obecnie jej towarzyszy.

Księżna Walii, Kate Middleton, znana z aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną, postanowiła podzielić się osobistymi przemyśleniami w poruszającym liście. W dokumencie, który zostanie wręczony podczas świątecznego koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim, nawiązała do choroby oraz znaczenia miłości i wsparcia społecznego w pokonywaniu trudności.

Świąteczne wydarzenie odbędzie się nie tylko w Opactwie Westminsterskim, ale i w 15 innych lokalizacjach na terenie Wielkiej Brytanii. Ma ono na celu jednoczenie społeczeństwa oraz docenienie wartości międzyludzkiej solidarności. W sobotę na oficjalnym profilu książęcej pary został opublikowany list Kate Middleton, w którym ta poinformowała, co przygotowała dla gości tegorocznego koncertu kolęd.

W swoim liście księżna podkreśliła, jak ważne są miłość i empatia, szczególnie w obliczu choroby i trudnych doświadczeń życiowych. Potwierdziła też liczne domysły, że Boże Narodzenie jest jej ulubionym świętem i wywołuje w niej ogrom radości. Po ostatnich niełatwych miesiącach, wywołanych chorobą, zapewne szczególnie czekała na ten czas. Warto też wspomnieć, że to właśnie podczas świątecznego spotkania w ubiegłym roku księżna Kate była widziana po raz ostatni. Później zniknęła, by stoczyć walkę o zdrowie.