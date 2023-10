Jeden z najpopularniejszych programów śniadaniowych, "Dzień dobry TVN" przechodzi właśnie rewolucję. Z produkcją pożegnała się Małgorzata Rozenek-Majdan, która nie przepracowała w studiu magazynu porannego nawet roku. Jej los podzielił szereg gwiazd z większym doświadczeniem, m.in. Agnieszka Woźniak-Starak oraz Anna Kalczyńska. Widzowie zastanawiają się, kogo zobaczą jesienią. Ostatnio o pracę w "Dzień dobry TVN" została zapytana Joanna Jabłczyńska.

Joanna Jabłczyńska o prowadzeniu "Dzień dobry TVN": "Jest to moje marzenie"

Po złapaniu oddechu i powrocie z urlopu Małgorzata Rozenek-Majdan skomentowała zwolnienie z "Dzień dobry TVN". Pożegnanie ze śniadaniówką z pewnością nie było dla niej łatwe, jednak Perfekcyjna pani domu — w przeciwieństwie do wielu innych prowadzących — ma dostać własny program. Nowe wyzwanie czeka również Agnieszkę Woźniak-Starak. Teraz internauci obstawiają, kto zastąpi prezenterki.

Artur Zawadzki/REPORTER

Ostatnio Joanna Jabłczyńska udzieliła wywiadu serwisowi Pudelek, w którym otwarcie przyznała, że jest wielką fanką "Dzień dobry TVN" i zawsze marzyła o tym, by poprowadzić program. Dodała jednak, że obecnie nie czuje się na siłach, by objąć funkcję gospodyni magazynu porannego.

Jest to moje marzenie, bardzo lubię ten program i często jestem jego gościem. Może kiedyś się to spełni, ale jeszcze nie teraz. Uważam, że to nie ten moment w moim życiu, ale z pewnością bym taką propozycję przyjęła — powiedziała na łamach Pudelka.

Artur Zawadzki/REPORTER

W dalszej części aktorka zdradziła, kogo widziałaby w roli swojego programowego partnera. Gwiazda podała dwa nazwiska. Jednym z nich jest Olivier Janiak, który w przeszłości prowadził już "Dzień dobry TVN". Joanna Jabłczyńska chętnie podjęłaby się także współpracy z Mateuszem Banasiukiem.

Pewnie już nie wróci, bo ja pamiętam, że na samym początku Olivier Janiak prowadził "DDTVN", to były jedne z pierwszych programów, a my bardzo się lubimy. Dlatego też on mi pierwszy przyszedł do głowy — przyznała.

Artur Zawadzki/REPORTER

Może mój przyjaciel Mateusz Banasiuk by się zgodził. To byłby sztos. Na pewno by było wesoło, a że z Mateuszem znamy się jeszcze z dziecięcych lat, to na pewno byśmy się rozumieli bez słów. Także Olivier myślę, że by się nie zgodził, natomiast Mateusz mam nadzieję, że tak — dodała.

Do niedawna mówiło się, że Katarzyna Dowbor zastąpi Małgorzatę Rozenek-Majdan po tym, jak została zwolniona z programu "Nasz nowy dom". Najprawdopodobniej jednak zobaczymy dziennikarkę w innej stacji. Wyobrażacie sobie Joannę Jabłczyńską w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN"?