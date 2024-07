Marta Wierzbicka dostała propozycję wystąpienia w wielkim hicie TVN! Okazuje się, że gwiazda "Na Wspólnej" mogła wziąć udział w "Agencie". Marta Wierzbicka w rozmowie z Party.pl zdradziła dlaczego nie zdecydowała się pojawić w show, które prowadzi Kinga Rusin. Co aktorka powiedziała przed naszą kamerą?

Chciałam zobaczyć jak to wszystko wyglądało, bo miałam propozycję do tego programu - zdradziła Wierzbicka. Nie do końca chyba chciałam brać udział w "Agencie", wolę sprawdzić grunt jak to się sprawdzi - może później, ale na razie na pewno nie.