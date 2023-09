Joanna Jabłczyńska, jako muza Violi Piekut. "To był bardzo pracochłonny projekt"

We wtorkowy wieczór 5 września odbyła się coroczna gala Party Fashion Night, na której najpopularniejsi polscy projektanci prezentują swoje kolekcje. Tym razem w owym gronie znalazła się również Viola Piekut. Designerka przyszła na wydarzenie ze swoją muzą i wielką przyjaciółką, Joanną Jabłczyńską. Zobaczcie, jak się prezentowały!

Joanna Jabłczyńska i Viola Piekut poznały się wiele lat temu. Projektantka szukała wówczas ambasadorki swojej marki i połączyła je wspólna znajoma. Zaczęły od spraw zawodowych, ale dzięki otwartości szybko ich relacje przerodziły się w przyjaźń. Do dziś designerka pomaga aktorce i prawniczce w wyborze stylizacji.

- Absolutnie nie znam się na modzie. Jestem w tym fatalna. Dlatego na wielkie wyjścia ubiera mnie tylko i wyłącznie moja serdeczna przyjaciółka Viola Piekut, bez której chyba bym zginęła. Zna mnie i wie, w czym dobrze wyglądam. Najczęściej przyjeżdżam do niej, a ona daje mi trzy opcje do wyboru. Dla mnie układ idealny - mówiła niegdyś Joanna Jabłczyńska w rozmowie z PAP Life.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Joanna Jabłczyńska w "Dzień dobry TVN"? Zdradziła, z kim chciałaby poprowadzić program

Na gali Party Fashion Night Joanna Jabłczyńska pojawiła się w kreacji, która była spójna z prezentowaną na wydarzeniu kolekcją designerki. Jej suknia została wykonana ze szlachetnej tkaniny, która w całości pokryta została ręcznie aplikowanymi kamieniami. Całość stworzyła unikalną kompozycję, która podczas ruchu, w sposób płynny mieniła się ciepłymi odcieniami złota.

AKPA/Jacek Kurnikowski

Zobacz także: Joanna Jabłczyńska została skrytykowana za muzyczną niespodziankę na ślubie Joanny Krupy. Co sama o niej mówi?

Okazało się, że w tym roku Viola Piekut w wyborze muzy kierowała się sercem, a - jak sama zaznaczyła - tego "doradcy" słucha najczęściej. Projektantka uważa, że Joanna Jabłczyńska jest nie tylko jej wieloletnią przyjaciółką, dobrym duchem firmy i osobą, na którą zawsze może liczyć, ale także kobietą, którą można się inspirować.

- To silna kobieta, a moja kolekcja bardzo tę siłę podkreśla. Asia na co dzień prowadzi swoją kancelarię, gdzie podejmuje się wiele - często niełatwych - wyzwań, łączy to z aktorstwem i najpiękniejszą rolą, jaką przyszło jej zagrać, czyli rolą mamy. We wszystkim daje 100 proc. siebie. Podziwiam ją i myślę sobie, że my, kobiety, potrzebujemy dziś tak wspaniałych wzorców! Asia jest dowodem na to, że chcieć znaczy móc - dodała w rozmowie z nami Viola Piekut.