Chociaż wydawali się najlepiej rokującą parą, finalnie ich związek nie przetrwał. Teraz Damian udał się do "Dzień Dobry TVN", gdzie miał okazję opowiedzieć o rozpadzie małżeństwa ze swojej perspektywy. Wspomniał o braku chemii i wygadał się, kto tak naprawdę zainicjował rozstanie. Ciekawe, co na to Agnieszka...

Zaskoczyły mnie słowa Damiana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nt. rozpadu małżeństwa

Finał dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami, jednak jego echa nadal odbijają się w mediach. Widzów nieszczególnie zdziwił fakt, że małżeństwo Piotra i Agaty, między którymi atmosfera była wyjątkowo napięta, nie przetrwało. O wiele większym zaskoczeniem było to, że mężczyzna nie stawił się na ogłoszeniu decyzji, ani nie pojawił się w całym finałowym odcinku! Oliwy do ognia dolał jego wywiad dla TVN-u, w którym wyjawił, że nadal zwraca się do teściowej "mamo" i nie zamierza zmieniać nazwiska, które przyjął po Agacie.

Relacja Joanny i Kamila budziła mieszane uczucia, choć pod koniec eksperymentu fani wierzyli, że jednak uda im się zawalczyć o szczęście. W finale oboje zdecydowali o rozwodzie, ale podkreślili, że nie przekreślają całkowicie tej znajomości. Mimo wszystko po tym, jak kamery ich opuściły, ich drogi się rozeszły.

W Agnieszce i Damianie widzowie od początku pokładali największe nadzieje, tym bardziej, że już podczas podróży poślubnej pojawiły się między nimi pierwsze czułe gesty. W finale zadeklarowali chęć pozostania w małżeństwie, a nawet zapowiedzieli, że chcą razem zamieszkać. Już chwilę po emisji odcinka wyszło na jaw, że jednak i ich relacja nie przetrwała. Z wywiadu dla TVN-u dowiedzieliśmy się m.in., że para nie potrafiła dogadać się w temacie mieszkania.

Teraz Damian odwiedził program "Dzień Dobry TVN", gdzie znów miał okazję rozwiać wiele niejasności w kwestii relacji z Agnieszką. Wyznał, że do rozpadu małżeństwa głównie przyczynił się brak chemii i to on jako pierwszy zainicjował rozstanie.

Ta chemia między nami się nie narodziła, stwierdziłem, że skoro jej nie ma, to zobaczymy, co będzie dalej, jak znikną kamery, ale nie poczułem chemii i zdecydowaliśmy się rozstać. Potrzebuję kliknięcia, poczuć coś

Wersja wydaje się nieco odbiegać od tej przedstawionej przez Agnieszkę w wywiadzie dla TVN-u. Uczestniczka "ŚOPW" wyznała bowiem, że to ona podjęła pierwszy krok w stronę rozwodu. Przyczynić miało się do tego coś, czego nagle się dowiedziała.

Zostawiłam mu list, klucze zostawiłam u jego przyjaciela, dlatego że po tym, co usłyszałam, nie chcę mieć z nim nic zupełnie do czynienia, po prostu

Wygląda, że Agnieszka i Damian mają nieco inne postrzeganie kulis rozstania. Myślicie, że jest coś jeszcze, czego fani nie wiedzą?

