10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bez wątpienia na długo zostanie zapamiętana. Agnieszka i Damian jako jedyni w finale podjęli decyzje, że chcą ze sobą zostać, a także dziękowali ekspertkom za to, że ich do siebie dopasowali. Szybko okazało się jednak, że ich związek nie przetrwał, a pomiędzy nimi atmosfera nie jest najlepsza. Dziś uczestnicy nie mają ze sobą kontaktu, nawet na stopie koleżeńskiej. Agnieszka po programie bardzo otworzyła się na fanów i chętnie dzieli się z nimi swoim aktualnym samopoczuciem, uczestniczka postanowiła podzielić się również ważną informacją! Co miała do przekazania?

Reklama

Agnieszka ze "ŚOPW" przekazała wieści

Uwielbiane show TVN-u, czyli "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyciąga przed telewizory tysiące osób, które z wypiekami na twarzy śledzą perypetie, osób poszukujących miłości. Program polega na tym, że to ekspertki dobierają pary, które spotykają się po raz pierwszy w momencie, gdy... wstępują w związek małżeński. Program budzi spore kontrowersje, jednak już nie raz udowodnił, że związki aranżowane mają sens, a doskonałym przykładem są Anita i Adrian, którzy wzięli udział w 3. edycji show i po dziś dzień tworzą zgrany związek, a także doczekali się dwójki dzieci!

O swoje szczęście postanowiły zawalczyć, kolejne osoby i ekspertki stwierdziły, że doskonałym pomysłem, będzie dobranie następujących par: Agaty i Piotra, Joanny i Kamila oraz Agnieszki i Damiana. O ile dwie pierwsze pary, już od samego początku nie dogadywały się najlepiej, tak Agnieszka i Damian wydawało się, że mogą stworzyć coś stabilnego. Para chętnie okazywała sobie czułość na oczach widzów, a także po show postanowiła zamieszkać razem. Sekundę po finałowym odcinku "ŚOPW" Agnieszka rzuciła obrączką i zdradziła, że nie jest już z Damianem. Agnieszka przyznała, że nie chce "mieć więcej do czynienia z mężem".

Zostawiłam mu list, klucze zostawiłam u jego przyjaciela, dlatego że po tym, co usłyszałam, nie chcę mieć z nim nic zupełnie do czynienia, po prostu - wyznała.

ŚOPW

Agnieszka po rozstaniu z ukochanym postanowiła skupić się na sobie i przeszła spektakularną metamorfozę, a teraz podzieliła się z fanami kolejną ważną wiadomością.

Dokładnie 6 miesięcy temu drzwi zostały zamknięte. Kazimierz jet przerażony, bo nie wie, co go dalej czeka. Mam nadzieję, że dziś ten etap zostanie zamknięty raz na zawsze. - napisała Agnieszka na Instagramie.

Co prawda uczestniczka, nie zdradziła, o co dokładnie chodzi, ale możemy się domyślać, że właśnie dziś odbywa się ich rozprawa rozwodowa. Spodziewaliście się, że Agnieszka i Damian podejmą takie kroki?

Reklama

Zobacz także: Zdziwiło mnie to, że Damian ze "ŚOPW" publikował zdjęcia z Agnieszką po rozstaniu. Kiedy się odezwała, zablokował ją