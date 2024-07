Iza Małysz i Adam Małysz o stalkingu! Jakiś czas temu na jaw wyszła informacja, że córka sportowca i jego żony jest ofiarą stalkingu. Iza Małysz jakiś czas temu zamieściła w mediach wpis, w którym poinformowała, że jej rodzina od 4 lat jest nękana przez nastolatkę z Warszawy. Najbardziej na tym ucierpiała ich córka, Karolina.

W piątek zarówno Adam Małysz, jak i Izabela Małysz będą gośćmi w "Dzień Dobry TVN". W materiale opowiedzą o tym, co przeżywają.

Wszystko zaczęło się cztery lata temu małymi kroczkami. Jakieś pisanie wiadomości do nas, do mnie, do mojej córki. Z czasem przyjęło to coraz poważniejszy charakter. Zaczęły się groźby, zaczęło się zakładanie naszych kont na portalach społecznościowych, wypisywanie w naszym imieniu do naszych znajomych, do naszej rodziny. Skończyło się to zastraszaniem i groźbami karalnymi - opowiedziała Iza Małysz.