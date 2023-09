Jakiś czas temu Adriana Kalska postanowiła podzielić się ze swoimi fanami pewnym problem, z którym się zmagała przez ponad 1,5 roku. Aktorka zdradziła, że jest ofiarą stalkera, który nieustanie wysyła do niej wiadomości o szokującej treści. Kalska nie wytrzymała i postanowiła pokazać obrzydliwe wiadomości od mężczyzny.

Adriana Kalska zdobyła sympatię widzów dzięki serialowi "M jak miłość", w którym wciela się w Izabele. Aktorka zagrała również w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe" czy "Papiery na szczęście", nic dziwnego, że udało jej się zgromadzić rzesze wiernych fanów. Niestety wśród sympatyków aktorki pojawił się również stalker, który od półtora roku wysyła jej wiadomości o niestosownej treści. Przez jakiś czas aktorka miała spokój, ale teraz mężczyzna znów się uaktywnił.

Adriana Kalska nie wytrzymała i postanowiła udostępnić profil tego mężczyzny na Instagramie oraz wyjawiła, jakie jest jego imię i nazwisko. Podziękowała również swoim fanom za pomoc w walce ze stalkerem.

Dziękuję, za to, że zgłaszacie to konto (nękanie), może w końcu osobnik zostanie zablokowany na stałe i nie będzie mógł tworzyć nowych. Ja wiele razy blokowałam i zgłaszałam. Czasem już nie wiadomo, czy reagować, czy machnąć ręką. Po ostatniej mojej relacji na ten temat miałam wielką nadzieję, że w końcu coś dotrze… Jak widać nie dotarło - dodała.

Aktorka "M jak miłość" postawiła sprawę jasno, nie zamierza dłużej męczyć się ze stalkerem i postanowiła zgłosić sprawę na policje.

Jak niektórzy z Was zauważyli, pojawiło się kolejne konto i pewnie następne konta tego chłopca za chwilę również się pojawią. Można blokować w nieskończoność. Sprawa była już zgłaszana na policję, bo to nie chodzi tylko o te głupoty pisane w mediach społecznościowych (...) Podejmuję dalsze kroki i namawiam do walki osoby, które również mają do czynienia ze stalkingiem! - napisała na koniec.