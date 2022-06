Izabela i Adam Małyszowie zostaną dziadkami? Żona skoczka zabrała głos 

Karolina Małysz wzięła lub. Córka Adama Małysza i jej partner, Kamil Czyż w sobotę 4 września powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Wesele pary, jak informował se.pl odbyło się w domu weselnym "Romeo i Julia " w Szczyrku, a na liście gości pojawiła się m.in. Justyna Żyła. Teraz pierwszymi zdjęciami ze ślubu córki w mediach społecznościowych pochwaliła się Izabela Małysz. Gwiazda "Tańca z gwiazdami" oficjalnie powitała męża córki. Co napisała? Zachwycająca suknia ślubna Karoliny Małysz Na weselu Karoliny Małysz nie brakowało atrakcji. Para zachwyciła pierwszym tańcem do hitu "Something Just Like This" Coldplay i The Chainsmokers. Potem przyszedł czas na pojawienie się pana młodego w... wielkiej bańce mydlanej. Wygląda na to, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy, a teraz Izabela Małysz opublikowała pierwsze zdjęcia ze ślubu i oficjalnie powitała zięcia w rodzinie: No to już OFICJALNIE mam też SYNA ..!!!😜😁❤️❤️❤️ @kamil_czyz - napisała wymownie Izabela Małysz. Zobacz także: Córka Adama Małysza już po ślubie. Karolina Małysz powiedziała "tak"! A tymczasem fani gwiazdy "Tańca z gwiazdami" pogratulowali młodej parze na nowej drodze życia i komplementują ślubna stylizację Karoliny Małysz, pisząc: Gratulacje!!!! I dużo miłości dla Młodych!❤️ 👏🔥 Piękne zdjęcie ❤️ Przepiękna panna młoda z cudownej sukience 😍👏 Karolinka piękna jak z bajki i Kamil przystojniak😍 Wyświetl ten post na Instagramie. Post...