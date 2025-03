Paweł z "Love Never Lies" zapowiedział premierę dokumentu "Droga, którą przeszliśmy razem", w którym opowie o swoim małżeństwie z Kasią. Produkcja ma ukazać zarówno piękne chwile, jak i trudne momenty, które stały się punktem zwrotnym w ich relacji. "Czas nas zweryfikował" - mówi w zapowiedzi. Czego jeszcze będziemy mogli się dowiedzieć?

Nowy dokument Pawła i Kasi z "Love Never Lies"

Paweł i Kasia, którzy zdobyli popularność dzięki udziałowi w "Love Never Lies: Polska", postanowili podzielić się swoją historią w poruszającym dokumencie "Droga, którą przeszliśmy razem". Para weszła do programu, by wzmocnić swoje małżeństwo, jednak na jaw wyszły bolesne sekrety - Paweł przyznał się do wielokrotnych zdrad z mężczyznami. To wyznanie wstrząsnęło Kasią i stało się punktem zwrotnym w ich związku. Ostatecznie podjęli decyzję o rozstaniu, ale teraz wracają, by opowiedzieć o swoich przeżyciach.

W dokumencie, którego premiera odbędzie się 14 marca, widzowie zobaczą zarówno szczęśliwe chwile, jak i te pełne bólu oraz rozczarowania. Paweł zapowiada autentyczną i szczerą rozmowę o tym, jak ich relacja zmieniała się na przestrzeni lat i dlaczego finalnie nie przetrwała.

Dokument przedstawiający historię naszego małżeństwa – od pierwszych wspólnych chwil po momenty, które stały się punktem zwrotnym w naszej relacji. To szczera i autentyczna rozmowa o nas i życiu, które nie zawsze układa się zgodnie z planem. - napisał Paweł na Instagramie.

W zapowiedzi dokumentu Paweł i Kasia z "Love Never Lies" otwarcie mówią o tym, jak ich relacja zmieniała się na przestrzeni lat. W ich słowach słychać refleksję nad przeszłością.

Czas tak naprawdę zweryfikował Ciebie i mnie - mówi Paweł w zapowiedzi dokumentu, podkreślając, że dziś oboje są dojrzalsi i bogatsi o trudne doświadczenia.

Kasia natomiast podkreśla, że z biegiem lat oboje dojrzeli i nabrali nowych doświadczeń, które pozwoliły im lepiej zrozumieć swoje błędy. "Zaczęliśmy żyć razem, ale jakby w dwóch różnych kierunkach." – mówi szczerze, opisując moment, w którym zdali sobie sprawę, że oddalili się od siebie. Dokument ma ukazać widzom nie tylko historię ich związku, ale także proces zmian, które doprowadziły do jego zakończenia.

Na czym polega "Love Never Lies"?

"Love Never Lies" to kontrowersyjne reality show, w którym pary poddawane są testowi prawdy. Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące swojego związku, a specjalna technologia wykrywa każde kłamstwo. Za każdą nieprawdziwą odpowiedź tracą pieniądze z puli nagród, natomiast szczerość zwiększa ich szanse na wygraną. Program pokazuje, jak wielką cenę może mieć prawda i jak trudne jest zmierzenie się z nią w relacji.

