O Mariannie Schreiber wszyscy usłyszeli w 2021 roku, kiedy to wystąpiła w programie "Top Model". Choć z show odpadła dość szybko, to jednak widzowie bardzo dobrze ją zapamiętali. Marianna Schreiber zgłosiła się do programu TVN w tajemnicy przed mężem, posłem PIS Łukaszem Schreiberem. Cała sytuacja wzbudziła wiele emocji wśród widzów i niestety, na modelkę spadł ogromny hejt. W rozmowie z naszą reporterką Marianna Schreiber przyznała wprost, że to, co wydarzyło się po emisji programu z jej udziałem, było dla niej prawdziwym dramatem.

Marianna Schreiber przez udział w "Top Model" chciała po prostu zrobić coś dla siebie. W naszej rozmowie przyznała wprost, że miała poczucie, iż żyje w cieniu męża oraz jego politycznej kariery i chciała w końcu to zmienić. Celebrytka jednak nie ukrywa, że hejt, jaki spadł na nią po udziale w programie, był przeogromny. Marianna Schreiber mocno to przeżyła.

Ja zostałam z tym hejtem, z tym wszystkim sama, bo mąż jakby się przejmował tym, co on dostaje, jakie komentarze, a ja z kolei miałam taki hejt, że to w ogóle to był jakiś dramat. Tragedia to była. (...) To był koszmar

- przyznała przed naszą kamerą