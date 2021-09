Adam i Izabela Małyszowie wydali za mąż córkę. A jak wyglądało ich wesele?

Już wie, że niebawem będzie musiał pożegnać się ze sportem. I co dalej? „Nawet jeśli to bardzo trudne, przed tym pytaniem nie ucieknę”, mówi w szczerej rozmowie z VIVĄ! – Wychodzi Pan, jak zwykli ludzie, po bułki do sklepu? Adam Małysz: Wychodzę. Ale kiedy idę z żoną, staram się zawsze wcześniej przypomnieć, uprzedzić: „Kochanie, może się tak zdarzyć, że zamiast robić z tobą zakupy, będę stał z boku, pozował do zdjęć i rozdawał autografy”. – Czuje się Pan samotny w tłumie? Adam Małysz: Może rzeczywiście na początku kariery, kiedy przyszły pierwsze sukcesy, popularność mnie przerastała. Starałem się przywyknąć do tego, że budzę ciekawość. To wciąż mimo upływu czasu bardzo trudne. Trzeba jednak sobie radzić. Przecież nie zamknę się w czterech ścianach, nie przestanę wychodzić. – Można się przyzwyczaić do grup turystów przyjeżdżających specjalnie po to, by zobaczyć dom Małysza? Adam Małysz: Ciągle sobie powtarzam, że to nie ma znaczenia. Inaczej chyba straciłbym sens życia. Jak można wytrzymać, że nawet w domu jest się pod obstrzałem... W pewnym momencie postanowiłem myśleć tylko o tym, co dobre, a nie o bzdetach, głupotach, które mogłyby wyprowadzić mnie z równowagi. Żeby się nie denerwować, nie czytam gazet. – I milczy Pan? Nie zawadziłoby raz głośno krzyknąć. Adam Małysz: Zawsze powtarzam, że nie jestem aniołem. Naprawdę potrafiłbym rzucić talerzem o podłogę. Bardzo często po ciężkim dniu, kiedy muszę rozdać wiele autografów, zrobić setki zdjęć z kibicami, jestem tak ogromnie wykończony, że zakląłbym sobie siarczyście. Pomimo zmęczenia znalazłbym wór bokserski i na nim się wyżył. To przecież normalne. Mam lepsze i gorsze dni. Czasem chciałbym wybiec do ludzi i krzyknąć na całe gardło: „Zostawcie mnie w...