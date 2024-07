Iza i Adam Małyszowie opowiedzieli o stalkerce, która prześladowała ich córkę Karolinę. Niedawno rodzina Małyszów opowiedziała publicznie o tym, że od czterech lata ich rodzina jest nękana przez nastolatkę z Warszawy. Sportowiec i jego żona byli gośćmi programu "Dzień dobry TVN", w którym opowiedzieli o całej sytuacji. Jakie są szczegóły sprawy?

Okazuje się, że stalkerka nie tylko uporczywie wysyłała wiadomości, ale również podszywała się pod córkę Adama Małysza na portalach społecznościowych, a następnie rozsyłała wiadomości do jej znajomych. W końcu pojawiło się również zastraszanie i groźby pod adresem Karoliny Małysz. Małyszowie zdecydowali się opowiedzieć o wszystkim publicznie.

Małyszowie zdradzili, że jako rodzice nadal obawiali się jednak różnych sytuacji. Martwili się o bezpieczeństwo córki i własne.

Próbowałam do niej przemawiać po matczynemu, po ludzku. I to przez bardzo długi czas. Bo to jest młoda dziewczyna. Może nie zawsze sobie zdawała sprawę z tego co robili. Ale już po tych czterech latach nie wytrzymałam. Nadszedł dzień urodzin Karoliny, kiedy pokazała mi życzenia, jakie dostała. Żadna matka chyba sobie nie wyobraża takiej sytuacji. Ja po prostu zamarłam... To już nie jest czysta zabawa, ale to jest strach o własne dziecko - wyznała Iza Małysz w DDTVN.