Gene Hackman i jego żona Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w swoim domu 26 lutego 2025 roku. Arakawa zmarła około 11 lutego na skutek rzadkiego wirusa przenoszonego przez szczury. Hackman, cierpiący na Alzheimera, prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że przez tydzień przebywał ze zwłokami żony. Około 18 lutego zmarł z powodu problemów z sercem. W domu znaleziono także martwego psa pary. Na jaw wyszły właśnie nowe informacje.

Przyczyna śmierci psa Gene'a Hackmana ujawniona

Tragedia, jaka rozegrała się w domu Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy, dotknęła nie tylko ich samych, ale także ich ukochanego psa. Jak wynika z raportu uzyskanego przez The Associated Press, pupil pary - Zinna - stracił życie z powodu odwodnienia i głodu. Jego ciało odnaleziono w klatce, a sekcja wykazała, że żołądek zwierzęcia był pusty, poza szczątkowymi ilościami sierści. Śledczy ustalili, że po śmierci właścicieli nikt nie zajął się psem, co doprowadziło do jego zgonu.

Pochodzący z laboratorium weterynaryjnego stanowego Departamentu Rolnictwa raport mówi, że nie ma dowodów na zatrucie, chorobę lub uraz, który mógłby doprowadzić do śmierci - donosi 'Page Six'.

Dwa pozostałe psy małżonków miały pomóc ratownikom w dotarciu do zmarłej pary.

Na co zmarli Gene Hackman i Betsy Arakawa?

Pod koniec lutego świat obiegła tragiczna informacja o śmierci Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy. Ich odejście budziło wiele pytań, zwłaszcza że początkowo podejrzewano zatrucie tlenkiem węgla. Jednak śledczy wykluczyli tę hipotezę, ujawniając prawdziwe przyczyny tragedii. Betsy Arakawa zmarła około 11 lutego na skutek hantawirusowego zespołu płucnego - rzadkiej choroby oddechowej wywołanej przez kontakt z odchodami zakażonych gryzoni.

Gene Hackman, który od lat zmagał się z chorobą Alzheimera, prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że jego żona nie żyje. Eksperci przypuszczają, że aktor, samotnie przebywając w domu, stopniowo tracił siły. Ostatecznie około 18 lutego zmarł z powodu choroby serca, która pogłębiła się w wyniku jego stanu zdrowia.

