Iza i Adam Małyszowie są małżeństwem od 1997 roku i do dziś uchodzą za zgrany i szczęśliwy duet. Fani są pod wrażeniem ich wyjątkowej miłości i zgodnie przyznają, że czerpią z nich inspirację. Ostatnio małżonkowie mieli okazję do świętowania i to nie byle jaką, bo najpierw to skoczek obchodził swoje urodziny, a już następnego dnia jego ukochana! Jak się szybko przekonaliśmy, to nie był jedyny powód ich wielkiego szczęścia.

Reklama

Rozczulił mnie ten kadr, Izabela Małysz podzieliła się swoim szczęściem

3 grudnia swoje urodziny świętował Adam Małysz, kończąc 47 lat. Dzień później to Izabela była w centrum uwagi, celebrując swoje 46. urodziny. Para Małyszów postanowiła połączyć obchody z podróżą do Finlandii, łącząc przyjemności z obowiązkami zawodowymi, bowiem sportowiec udał się tam, by jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego z bliska obserwować występy naszych skoczków podczas Pucharu Świata w fińskim Kuusamo.

Lecimy do Kuusamo, ale każdy ma inny lot! Jedni lecą bezpośrednio, inni do Oulu, a jeszcze inni przez Rovaniemi. My akurat trafiliśmy na tę ostatnią opcję, więc jeśli ktoś chce, mogę pozdrowić Mikołaja od was - przekazał Adam Małysz na Instagramie.

PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 06.09.2021 TANIEC Z GWIAZDAMI XII EDYCJA POLSAT - ODC. 2 N/Z: ADAM MALYSZ IZABELA MALYSZ VIPHOTO/East News

Wizyta w tak niezwykłych miejscach była nie tylko okazją do odpoczynku, ale również spełnieniem marzeń. Jednym z głównych punktów wyjazdu była wizyta w wiosce Świętego Mikołaja, gdzie para mogła poczuć magię świąt w otoczeniu reniferów i malowniczych zimowych krajobrazów. Izabela Małysz na swoim Instagramie przyznała, że spełniła swoje długo wyczekiwane urodzinowe marzenie. Dla miłośników zimowej magii i świątecznego klimatu, takie miejsce to prawdziwy raj.

Urodzinowe marzenie spełnione - przekazała krótko, pozując wśród reniferów.

Izabela podzieliła się zdjęciami z podróży, na których widać było zarówno radość, jak i zachwyt nad pięknem fińskiej przyrody. Fani pary natychmiast zareagowali licznymi komentarzami, w których nie brakowało życzeń urodzinowych oraz słów uznania dla ich wspólnej pasji do podróży.

Ale piękne urodziny. Wszystkiego najpiękniejszego, zdrowia, miłości i niech spełniają się kolejne marzenia

Wszystkiego najpiękniejszego, szczęścia, zdrowia, niech spełniają się wszystkie marzenia

Pięknie

Adam i Izabela Małyszowie są małżeństwem od 1997 roku. Przez lata zdobyli sympatię wielu Polaków nie tylko dzięki sukcesom sportowym Adama, ale również dzięki ukazywaniu swojego życia rodzinnego i wspólnych pasji. Każda ich podróż, podobnie jak ta do Finlandii, przyciąga uwagę fanów, którzy chętnie śledzą ich relacje z wyjątkowych chwil. Izabela Małysz udowodniła, że spełnianie marzeń w dniu urodzin jest możliwe. Wraz z mężem Adamem przeżyli niezapomniane chwile w Finlandii, które na długo zostaną w ich pamięci. Ta magiczna podróż z pewnością zainspiruje innych do realizacji swoich pragnień.

Z okazji urodzin życzymy zarówno Izie, jak i Adamowi, wszystkiego najlepszego i spełnienia kolejnych marzeń!

Reklama

Zobacz także: Burza pod wpisem Klaudii Halejcio: "Mąż milioner to taki szczegół". Nie wytrzymała i dosadnie odpowiedziała