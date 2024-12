Od razu zwróciłam uwagę na nowy wpis uczestniczki 10. edycji. Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się smutnym wpisem. Musiała przeprosić fanów, że nie uda jej się dotrzymać danej obietnicy w najbliższym czasie:

Co się dzieje z życiu Agaty?

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stara się zakończyć etap związany z programem. W finałowym odcinku przyznała, że w Australii kupiła dom, to właśnie tam wróciła, by na nowo układać sobie życie po nieudanym eksperymencie ślubnym. Fani zafascynowani jej wiedzą na temat Australii, chcieliby dowiedzieć się więcej o kontynencie z jej doświadczenia. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chciała urządzić Q&A, niestety właśnie podzieliła się wiadomością:

Kochani miałam nagrywać odpowiedzi do Q&A o Australii ale smutne wiadomości jakoś się trzymają póki co, wiec jeszcze nie odpowiem na żadne z pytań. Na razie po prostu muszę zregenerować siły i robię to w taki sposób

- wyznała Agata, prezentując nagranie z australijskiej plaży.