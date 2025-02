Kornelia Różańska zdobyła popularność dzięki udziałowi w dziewiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperyment telewizyjny połączył ją z Markiem, który okazał się być jej idealnym partnerem. Ich relacja rozwijała się stopniowo, ale ostatecznie doprowadziła do prawdziwego uczucia. Uczestniczka show właśnie ogłosiła radosną wiadomość.

Kornelia ze "ŚOPW" pochwaliła się swoim szczęściem

Kornelia po udziale w show "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zwolniła tempa i chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu zapowiadała intensywny rok, publikując InstaStories ze zdjęciami do dokumentów. Stworzyła nawet ankietę, w której fani mogli zgadywać, czy są one potrzebne do dowodu, prawa jazdy czy dyplomu. Portal tvn.pl postanowił zapytać ją, co aktualnie dzieje się w jej życiu.

Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, dlatego u mnie teraz dużo nauki, aby przygotować się do nowego zawodu, tym bardziej że jestem już na finiszu i zostało mi tylko kilka ostatnich egzaminów z poszczególnych przedmiotów plus egzamin końcowy - wyznała Kornelia.

Jak się okazuje, egzaminy już za nią. Żona Marka właśnie podzieliła się z fanami radosną informacją.

Można świętować. Myślałam, że stanie się to w marcu, lecz udało się w pierwszym terminie, za pierwszym podejściem. Kolejny zawód zdobyty - nie ukrywała ekscytacji Kornelia.

Historia miłości Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kornelia i Marek poznali się w 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jako jedyna para z tego sezonu pozostali razem po zakończeniu eksperymentu. W finałowym odcinku oboje podkreślali, że chcą kontynuować swoje małżeństwo i dbać o uczucie, które narodziło się w programie. Ich relacja szybko nabrała tempa - kilka miesięcy po finale Marek oświadczył się Kornelii, a ona powiedziała "tak".

Para przyznała w wywiadach, że myślą o powiększeniu rodziny, ale nie spieszą się z tą decyzją. We wrześniu 2024 roku wzięli ślub kościelny i zamieszkali w Bydgoszczy, skąd pochodzi Marek.

O co chodzi w show "Ślub od pierwszego wejrzenia"?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to kontrowersyjny program reality show, w którym obcy sobie ludzie stają na ślubnym kobiercu, nie znając się wcześniej. Wybór pary odbywa się na podstawie dopasowania psychologicznego, dokonanego przez ekspertów, którzy analizują osobowość, wartości i oczekiwania uczestników. Po ceremonii nowożeńcy mają kilka tygodni na wspólne życie, poznanie się i podjęcie decyzji, czy chcą pozostać w małżeństwie.

Format wzbudza wiele emocji – dla jednych to eksperyment społeczny, dla innych medialna sensacja. Program pokazuje zarówno romantyczne chwile, jak i trudności, z jakimi mierzą się pary. Niezależnie od opinii, "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyciąga widzów, którzy śledzą losy uczestników z nadzieją na prawdziwą miłość.

