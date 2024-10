W programie "Rolnik szuka żony" nie wszystkim udaje się znaleźć miłość, ale niektórzy potrafią wykorzystać po nim swoją popularność. Do tego grona należy Nicola, która zabiegała o serce Darka. Choć rolnik okazywał jej najwięcej zainteresowania, to jednak z czasem stwierdził, że nie chce budować z nią relacji. Uczestniczka show jednak świetnie sobie radzi po programie i właśnie pochwaliła się wspaniałą nowiną. Fani nie przestają jej gratulować!

Nicola z "Rolnika" ogłosiła radosną nowinę i zdradziła termin

Nowa 11. edycja miłosnego hitu TVP nie wzbudza tyle kontrowersji co poprzednia, ale to nie oznacza, że jej popularność jest znacznie mniejsza. Ostatnio internauci zdradzili, kto przetrwał po "Rolnik szuka żony", choć do końca emisji odcinków zostało jeszcze trochę czasu. Nowa edycja nie spowodowała również, że uczestnicy poprzedniej zaczęli wzbudzać mniejsze zainteresowanie fanów, a wręcz przeciwnie. Nikola, która walczyła o serce Darka w programie świetnie sobie radzi z popularnością i ma ponad 70 tys. obserwujących na Instagramie i prawie 40 tys. na Tik Toku. Rolnik postanowił, że nie chce rozwijać z nią relacji, ale ona zbyt długo nad tym nie ubolewała. Uczestniczka show postanowiła spróbować swoich sił w branży muzycznej i poinformowała na swoich mediach społecznościowych, że już za tydzień ukaże się jej pierwszy singiel. Była kandydatka Darka postanowiła podzielić się jego fragmentem ze swoimi fanami.

Mój dm pełny jest, lecz Ciebie tylko chcę, przy Tobie znika stres, zdecyduj w końcu się. Rosną szanse, że będziesz w mojej bajce i moje serce skradniesz — brzmią słowa piosenki Nicoli.

Nicola z "Rolnik szuka żony" zachęca swoim fanów do nagrywania TikTok'ów do jej nowego singla a autor/autorka filmiku, który zdobędzie najwięcej polubień, będzie miał okazje zjeść kolacje z uczestniczką show.

Internauci usłyszeli tylko fragment singla Nicoli, a już są nim zachwyceni. W komentarzach pod postem roi się od gratulacji i ciepłych słów. Wielu z nich nie może się już doczekać premiery.

WOOOW GRATKI

Wow moje gratulacje brzmi świetnie

Leeeeeeecimy z tym sztoooooosem — piszą internauci.

Nie tylko Nicola z 10. edycji miłosnego hitu TVP rozwija się w branży muzycznej. Jakiś czas temu Ewa z "Rolnika" wydała nowy teledysk do utworu "Szansa". Warto dodać, że obie panie przyjaźnią się po programie i chętnie wstawiają wspólne zdjęcia na media społecznościowe.

Życzymy obu paniom wszystkiego, co najlepsze i wytrwałości w budowaniu kariery!

