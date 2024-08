Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories zwróciła się do internautów. Była uczestniczka programu TVN opowiedziała o wielkich zmianach. Wydarzyło się coś, na co długo czekała, ale nie tak wyobrażała sobie ten dzień. Agnieszkę zrozumie chyba każda mama.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała o zmianach

Agnieszka i Wojtek już od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Zakochani poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" i od samego początku było widać, że świetnie się ze sobą dogadują. Po nagraniach hitu TVN postanowili kontynuować swoje małżeństwo, a w czerwcu 2023 roku okazało się, że Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są już po ślubie kościelnym. Para doczekała się córeczki, która jest ich całym światem. Byli uczestnicy "ŚOPW" zdobyli ogromną popularność, a dziś ich losy możemy śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała smutne wieści i poinformowała, że jej córeczka kończy przygodę ze żłobkiem. Dziś z kolei dumna mama wybrała się razem z małą Antosią do przedszkola. Agnieszka opowiedziała, jak było. Nie do końca tak to sobie wyobrażała.

Do końca wakacji pozostało zaledwie kilka dni, dlatego już teraz Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrała się z córeczką do przedszkola, do którego dziewczynka będzie uczęszczać już od września. Jak wyglądał dzień adaptacji?

My dzisiaj jesteśmy po pierwszym dniu adaptacji w przedszkolu. Nie było tak źle, nie było też tak dobrze jak myślałam, było ok. Mam nadzieję, że jutro będzie troszkę lepiej. Muszę wam powiedzieć, że Tosia do żłobka przestała chodzić w połowie lipca, teraz cały czas siedziała z nami i dzisiaj trochę ją chyba ilość dzieci zaskoczyła. Zobaczyła też, że to nie są jej ulubione ciocie ze żłobka tylko nowe twarze, nowe miejsce, ale i tak myślę, że była bardzo dzielna wyznała dumna mama.

Mamy więc nadzieję, że Antosia szybko odnajdzie się w nowym miejscu i będzie chętnie uczęszczała do przedszkola.

