Sandra Kubicka już od lat prężnie działa w polskim show biznesie. Gwiazda dała się poznać jako modelka, prezenterka, uczestniczka "Tańca z gwiazdami", bussineswoman, a także wspaniała mama i żona. Nic więc dziwnego, że dziś Sandra Kubicka świętuje tak ogromny sukces! Właśnie ogłosiła wspaniałą nowinę na swoim Instagramie. Gratulacjom nie ma końca, a dumy z kolejnego sukcesu swojej ukochanej nie kryje również Aleksander Milwiw-Baron!

Sandra Kubicka regularnie odzywa się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Gwiazda chętnie dzieli się w tym miejscu nowinkami ze swojego życia - zarówno zawodowego, jak i prywatnego. W ostatnich miesiącach sporo treści poświęca tematom związanym z macierzyństwem. Jak bowiem wiadomo, Sandra Kubicka została mamą w połowie maja br. Na świat przyszedł Leonard, który jest owocem miłości modelki i Aleksandra Milwiw-Barona.

Gwiazda w mediach społecznościowych zawsze stawia na szczerość i naturalność. Nie upiększa życia w instagramowe filtry, tylko pokazuje je takim, jakim jest. I właśnie między innymi za to pokochali ją fani. Nic więc dziwnego, że Sandra Kubicka właśnie zgromadziła na swoim Instagramie aż 1 milion obserwatorów!

Modelka właśnie przekazała radosne wieści na ten temat. Z całego serca podziękowała swoim fanom za zaufanie i obiecała, że w dalszym ciągu "pozostanie sobą", a także niezmiennie jej obserwatorzy będą mogli liczyć na sporą dawkę pozytywnej energii.

1 milion !! Thank you!! Dziękuję Wam, że jesteście tu ze mną od tylu lat. Dziękuję za wsparcie, za piękne wiadomości w cudownych momentach mojego życia jak i tych trudnych, za każdy wspólny śmiech i Wasze zaufanie. Zbudowaliśmy razem piękną społeczność. Fajnie, że Was mam. Z całego serduszka dziękuję. Obiecuję dalej pozostać sobą. Możecie dalej liczyć na dawkę pozytywnej energii!

- przekazała Sandra Kubicka