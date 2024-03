Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo dbają o dobry kontakt ze swoimi fanami i regularnie się do nich odzywają za pośrednictwem Instagrama. Obserwatorzy pary z niecierpliwością czekają na ich kolejne relacje i wpisy, jednak tym razem para zaskoczyła ich smutnymi wieściami.

Reklama

Jak widzicie nie wyglądamy najlepiej - zaczęła Agnieszka

Co się dzieje u uwielbianej pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazali smutne wieści

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą pochwalić się naprawdę prawdziwą armią fanów, która zawsze ich wspiera i mocno im kibicuje. Para również bardzo dba o to, aby regularnie odzywać się do swoich obserwatorów i chętnie dzieli się z nimi swoim życiem. Ostatnio Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" pokazali, jak świętowali swoją 5. rocznicę ślubu w Barcelonie. Razem ze swoją córeczką Antosią świetnie bawili się na rocznicowym wyjeździe! Teraz jednak przyszli do swoich fanów z dużo smutniejszymi wieściami...

Agnieszka i Wojtek ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Instagram/stylodpierwszegowejrzenia

Jak się okazało, Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" naprawdę mocno się pochorowali. Obydwoje potrzebują teraz dużo odpoczynku, dlatego też zdecydowali się nagrać wideo dla fanów i poinformować ich, że niestety, są zmuszeni na kilka dni zrobić przerwę.

Jak widzicie nie wyglądamy najlepiej, co oznacza, że jesteśmy chorzy. - zaczęła Agnieszka

Tak. Dzisiaj niestety się obudziliśmy z bolącymi gardłami i jesteśmy niestety rozłożeni - dodał Wojtek

Właśnie wyszedł od nas lekarz i musimy słuchajcie dzień, dwa, może trzy, nie wiadomo jeszcze, jak to będzie, na pewno zrobić sobie wolnego. (...) Życzcie nam zdrówka i żebyśmy Antośki nie zarazili. Do zobaczenia - podsumowała Agnieszka

Agnieszka i Wojtek ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Instagram/stylodpierwszegowejrzenia

Trzymamy zatem mocno kciuki za Agnieszkę i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", aby jak najszybciej pokonali chorobę i wrócili do fanów. Życzymy dużo zdrowia!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak Kornelia i Marek ze "ŚOPW" świętują swoją pierwszą rocznicę ślubu. Pokazali wyjątkowe zdjęcia