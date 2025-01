Alicja z "Kanapowczyń" nagle oznajmiła: "Wstyd mi, że mogłam doprowadzić się do takiego stanu"

Program "Kanapowczynie" cieszył się sporą popularnością na antenie TTV. Widzowie uwielbiali śledzić losy kobiet, które chciały odmienić swoje życie. Teraz wielu z nich obserwuje ich profile na Instagramie, by zobaczyć, jak sobie radzą po programie. Alicja schudła ponad 40 kilogramów i jest z tego bardzo dumna, choć nie łatwo jest jej wracać wspomnieniami do przeszłości. Jednak pod nowym zdjęciem uczestniczki show pojawiło się mnóstwo komplementów. O co chodzi?