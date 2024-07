Agnieszka Kaczorowska stroi fochy w "Klanie"? Według "Faktu", producenci hitu Telewizji Publicznej mają już dość gwiazdorzenia aktorki, której występy w "Tańcu z gwiazdami" kolidują z pracą na planie. Stacja jest ponoć wściekła na Agnieszkę, która wciąż podkreśla, że nic chce być kojarzona z Bożenką z "Klanu".

- Przez nią i jej zobowiązania u konkurencji trzeba było zmieniać scenariusz, co dla produkcji zaczyna być sytuacją kuriozalną. Stacja i produkcja nie są zadowolone z jej postawy. Nie tylko stroi fochy na planie i uważa się za największą gwiazdę, ale i jej wizerunek pozostawia wiele do życzenia. Ciągle wypowiada się pogardliwie o swojej roli, nie chce być kojarzona ze swoją bohaterką, a przecież gdyby nie "Klan" to w ogóle by nie istniała - zdradza tabloidowi osoba z produkcji serialu.