Nie milkną echa po ostatnich doniesieniach na temat Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli, którzy mieli zakończyć swoje 6-letnie małżeństwo. Para do tej pory oficjalnie nie skomentowała tych doniesień, jednak kadry, którymi podzielił się w sieci tancerz, mocno dają do myślenia.

Maciej Pela wrzucił do sieci wymowne kadry

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli przez lata uchodził za jedej z najbardziej idealnych w polskim show-biznesie. Para poznała się w 2017 roku, podczas gdy Agnieszka szukała tancerza do swojej szkoły tańca. Na to stanowisko zgłosił się Maciej Pela, który nie tylko zdobył angaż, ale również i serce aktorki. Pela po czterech miesiącach znajomości postanowił się oświadczyć, a jego ukochana bez wahania powiedziała "tak". Bajkowy ślub Kaczorowskiej i Peli miał miejsce w 2018 roku w malowniczej toskańskiej wsi. Zakochani długo też nie zwlekali z decyzją o dzieciach i ich pierwsza córka - Emilka, przyszła na świat w 2019 roku. Dwa lata później ich rodzina powiększyła się również o drugą córkę, której zakochani dali na imię Gabrysia.

Para na swoim Instagramach pokazywała iście sielankowe życie i jeszcze niedawno, bo pod koniec lipca zamieścili wspólne zdjęcie z urodzin dziewczynek, a także wzięli udział wspólnie w wywiadzie, gdzie mówili o "sekrecie udanego związku". Jednak jak ustali portal "Pudelek" ich małżeństwo to już przeszłość. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mieli się rozstać już we wrześniu, co potwierdziła osoba z ich bliskiego otoczenia. Mimo że małżonkowie oficjalnie nie skomentowali tych doniesień, to wszystkie znaki wskazują, że jest to prawda. Agnieszka Kaczorowska nie tylko usunęła ze swojego profilu na Instagramie niektóre zdjęcia z mężem, ale również pokusiła się o skasowanie z opisu słowa "wife" czyli "żona". Kaczorowska została również przyłapana przez paparazzi, jak chodziła po mieście bez obrączki.

Na profilu Macieja Peli ostatnio pojawił się również zaskakujący wpis: "co jeśli wszystko, co mówią, to kłamstwo?", a Agnieszka dodała na swój profil nagranie z córeczkami, pod którym napisała: "moje wszystko". W tym samym czasie tancerz wrzucił do sieci kadr z siłowni, dając do zrozumienia, że nie spędza czasu z Agnieszką.

Niespodziewanie Maciej Pela dodał na swoje Instastory, zdjęcia, które kolejny raz świadczą o tym, że małżonkowie nie spędzają czasu razem. Kaczorowska zameldowała się we Wrocławiu, gdzie odgrywa rolę "panny", a tancerz pokazał, jak spędza czas z samymi córkami.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w końcu wydadzą oświadczenie?

