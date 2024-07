Chociaż Agnieszka Kaczorowska z show-biznesem związana jest od najmłodszych lat, to dopiero od chwili kiedy zaczęła występować w Tańcu z Gwiazdami zrobiło się o niej naprawdę głośno. Kaczorowska wreszcie przestała być kojarzona jedynie z roli Bożenki w serialu TVP. Potencjał tancerki postanowiła wykorzystać wówczas stacja Polsat, która ostatnio zaproponowała jej prowadzenie festiwalu w Sopocie.

Kaczorowska na tyle dobrze sprawdziła się w roli prowadzącej, że już za kilka dni pojawi się na kolejnym festiwalu. Okazuje się, że tancerka w weekend poprowadzi "Disco pod Gwiazdami" (wystąpią m.in. Ich Troje czy Tatiana Okupnik).

W piątek i w sobotę wieczorem będę miała przyjemność współprowadzić Festiwal w Zielonej Górze „Disco pod Gwiazdami”. Staram się zawsze wszystko wykonywać na najwyższym poziomie swoich możliwości, a zatem rzetelnie się za to zabieram i między innymi pracuję nad głosem i dykcją. Nie mam ogromnego doświadczenia w prowadzeniu tak ogromnych Festiwali. Wciąż się uczę i mam nadzieję, że będzie się mnie przyjemnie słuchało. Przede wszystkim jednak, pragnę Was zaprosić do wspomnianej Zielonej Góry lub przed telewizory, gdzie będziecie mogli usłyszeć najlepsze taneczne kawałki. Lato w pełni, czas sprzyja zabawie. Jestem przekonana, że to dobry pomysł na taneczne szaleństwo - zdradziła Kaczorowska na blogstar.pl