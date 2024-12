Agata z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu programu ze swoim udziałem jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje, co dziś u niej słuchać. Ostatnio rolniczka zorganizowała "Q&A" i odpowiedziała na kilka pytań internautów. Agata zdradziła przy okazji, czego najbardziej żałuje i czy było jej smutno, gdy Mirek odszedł z programu, a z Irkiem nie udało się jej zbudować bliskiej relacji.

Agata z "Rolnik szuka żony" szczerze o swoim udziale w programie

Agata była jedną z uczestniczek jedenastej edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka zaprosiła do swojego domu dwóch kandydatów: Mirka i Irka. Agata nie ukrywała, że chciała pokazać im, jak tak naprawdę wygląda życie na wsi więc panowie musieli pomagać jej w obowiązkach na gospodarstwie. Po jednym z odcinków fani "Rolnik szuka żony" ostro podsumowali Agatę zarzucając jej, że zleca Irkowi i Mirkowi zbyt wiele zadań do wykonania. W pewnym momencie Mirek sam zrezygnował z udziału w "Rolnik szuka żony", a wtedy Agata miała szanse poznać bliżej Irka. Niestety, rolniczka i jej kandydat nie mieli zbyt wiele czasu na zbudowanie bliższej relacji ponieważ Irek musiał wrócić do pracy. W wielkim finale programu stało się jasne, że Agata i Irek nie są razem. Fani "Rolnik szuka żony byli zdziwieni postawą Irka, który wolał wrócić do pracy za granicą niż spróbować stworzyć związek z Agatą.

Teraz fani programu zastanawiają się, jak czuła się Agata, gdy jej kandydat ją odrzucił. Rolniczka od razu odpowiedziała.

Czy było pani smutno jak Irek panią odrzucił? pytali internauci.

Chyba chodziło o Mirka? Oba rozstania były ciężkie Jestem wrażliwą kobietą i żałuję tylko tego, że nie zdążyłam się pokazać w programie z tej kobiecej strony, którą mam w sobie odpowiedziała Agata.

Agata z "Rolnik szuka żony" opublikowała również wpis, w którym podsumowała swoją przygodę w programie Telewizyjnej Jedynki. Rolniczka nie znalazła miłości przed kamerami , ale ma nadzieję, że wkrótce znajdzie swoją drugą połówkę.

Dziękuję @rolnikszukazonytvp za wspaniałą przygodę. Wiem, że dzięki udziałowi w programie miłość w końcu zapuka do mojego (serca przyp. red.) napisała rolniczka.

I zapraszam wszystkich, którzy szukają miłości do zgłoszenia się do kolejnej edycji Rolnik Szuka Żony.Na koniec powiem jedno: WARTO dodała.

Pod wpisem Agaty od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a słowa wsparcia opublikowała również Ania od Marcina z "Rolnik szuka żony".

Ja też wierzę w to, że znajdziesz miłość i będę trzymać kciuki, byś jak najszybciej ją odnalazła napisała Ania.

My również mocno trzymamy kciuki żeby Agata z "Rolnika" odnalazła swoje szczęście i wielką miłość!

