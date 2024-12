Relacja Agaty i Irka z miłosnego hitu TVP nie wykroczyła poza relacje koleżeńskie. Uczestniczka show i tak bardzo się cieszy, że wzięła udział w programie i przeżyła przygodę życia. Niestety teraz podzieliła się bardzo smutną informacją.

Proszę nie pytajcie o szczegóły, to dla mnie bardzo trudny temat – napisała Agata.

Agata z "Rolnika" zwróciła się do fanów: "To dla mnie bardzo trudny temat"

Program "Rolnik szuka żony" z każdą edycją cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a jego uczestnicy cieszą się popularnością nawet po zakończeniu emisji. W 11. edycji tylko Marcinowi i Rafałowi udało się znaleźć swoje drugie połówki. Agata, która zaprosiła na gospodarstwo tylko dwóch kandydatów: Mirka i Irka miała wielkie nadzieje na znalezienie miłości, ale niestety los chciał inaczej. Uczestnice show udało się jednak skraść serca widzów, którzy chętnie śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio Agata z "Rolnika" wywoła zamieszane pewnym zdjęciem, na którym pokazała siebie z zupełnie innej strony. Teraz 57-latka postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów, podczas których musiała podzielić smutną wiadomością.

Facebook/Rolnik szuka żony/Piotr Matey

Agata z "Rolnik szuka żony" zorganizowała Q&A na swoim Instagramie, by internauci mogli zadawać jej dowolne pytania. Wiele osób pytało nie tylko o program, ale również i życie prywatne. Jedna z internautek postanowiła dopytać o pieska pekińczyka, którego widziała w programie. Uczestniczka show musiała podzielić się smutną informacją o śmierci czworonoga. 57-latka nie ukrywa, że jest to dla niej trudny temat i poprosiła, by nie pytać ją o szczegóły.

Niestety nie, bo Tosi już nie ma z nami (*) Proszę nie pytajcie o szczegóły, to dla mnie bardzo trudny temat. Każdy piesek jest dla mnie członkiem rodziny a Tosia była ze mną 11 lat –napisała Agata.

Instagram @agata.matuszewska.rolnik

Dopiero co, 11. edycji miłosnego hitu TVP dobiegła końca, a widzowie już nie mogą się doczekać kolejnej edycji. Ostatnio produkcja "Rolnik szuka żony" wydała pilny komunikat w sprawie naboru. Rolnicy i rolniczki mogą już wysyłać swoje zgłoszenia do 12. edycji show. Natomiast w marcu pojawią się wizytówki wybranych kandydatów.

A wy czekacie na 12. edycje "Rolnik szuka żony"?

