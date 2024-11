W 11. edycji "Rolnik szuka żony" zapowiada się naprawdę emocjonujący przełom. Do tej pory pary z ogromnym spokojem podchodziły do swoich relacji i jedynie Marcin nalegał na wspólne zamieszkanie z Anią, a pozostali dają sobie czas. Wielką niewiadomą są relację Kasi i Sebastiana oraz Agaty i Irka. Tej ostatniej parze z randkowego hitu Telewizji Polskiej internauci dawali najmniejsze szanse, a niektórzy pisali wprost, że Irek po wyjeździe z gospodarstwa więcej nie wróci, a pretekstem miałaby być praca. Tymczasem w zapowiedzi odcinka pojawiła się nie tylko Agata, ale i Irek. Ta dwójka jednak dała sobie szansę?

Niewiarygodne, ale Irek z "Rolnik szuka żony" jednak wrócił do Agaty

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" ulubieńcem widzów został Rafał, który początkowo był postrzegany jako osoba wyjątkowo niezdecydowana, ale jego dojrzały wybór zaskoczył wszystkich i teraz widzowie trzymają kciuki za relację rolnika z Dominiką. Rafał nie ukrywa, że chce ze spokojem budować swój związek i zależy mu przede wszystkim na tym, aby był trwały. Z kolei Marcin nie ukrywa, że najchętniej już zamieszkałby z Anią, a tymczasem u Agaty i Ireneusza pojawiła się wielka niewiadoma. Po poważnej rozmowie nad rzeką para zadeklarowała, że być może będą kontynuowali tę relację, ale słowa Irka zaniepokoiły internautów po tym, jak powiedział, że 'chciałby, ale nie bardzo chciałby'. Fani w komentarzach sugerowali, że Irek po tym, jak wyjechał od Agaty, to więcej się nie pojawi. Z kolei rolniczka najbardziej obawiała się milczenia.

Teraz wydaje się, że te obawy były nieco na wyrost, bo w zapowiedzi odcinka widać uśmiechniętego Ireneusza z "Rolnik szuka żony". Po powrocie do domu kandydat Agaty wygląda zdecydowanie lepiej i znów pojawił się ten błysk w jego oku. Kiedy był pokazany w gospodarstwie wydawał się nieco przygaszony i małomówny. Czyżby mimo wszystko ta para zdecydowała się zawalczyć o tę relację?

W zwiastunie widać też Agatę, ale tym razem rolniczka ma dość poważną minę. Być może para zdecydowała się porozmawiać o swojej przyszłości. Prowadząca Marta Manowska w zapowiedzi przyznała, że "życie bywa przewrotne" i co prawda nie wiadomo jeszcze, do której z par odnoszą się jej słowa, ale jedno jest pewne - w nowym odcinku będzie się działo. Wspólne wyjazdy z dala od codziennych obowiązków dają parom nieco inny rodzaj swobody i mają więcej czasu na wspólne rozmowy. Agata i Irek z pewnością będą mieli sporo ważnych spraw do omówienia...

Rodzina Agaty była zafascynowana Ireneuszem. Jej córki podkreślały, że sprawia wrażenie poważnego i bardzo kulturalnego mężczyzny. Widać, że bliskim rolniczki zależy na tym, aby ona też odnalazła jeszcze miłość i szczęście i bardzo mocno kibicują jej relacji z Irkiem. Tymczasem w mediach społecznościowych jedna z komentujących przyznała, że miała okazję spotkać Agatę i jest ona bardzo pozytywną osobą. Internautka dodała jeszcze, że mimo wszystko jej zdaniem żaden z kandydatów tak naprawdę nie pasuje do rolniczki.

Spotkałam panią Agatę w Kołobrzegu na tańcach, super babka, pozytywna, świetnie się bawi, żaden z partnerów z programu do pięt jej nie dorasta. napisała jedna z internautek.

Jak myślicie, jak ostatecznie potoczą się losy tej pary?