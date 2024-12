Nie wszyscy rolnicy znajdują miłość swojego życia w "Rolnik szuka żony", ale niektórym udaje się zdobyć za to sympatię widzów. Należy do nich m.in. Agata z 11. edycji, która w miłosnym hicie TVP pokazała, że ma dystans do życia i umie cieszyć się chwilą. Teraz rolniczka odpowiedziała na pytania dotyczące jej życia miłosnego. Już sam uśmiech na zdjęciu zdradzia wiele!

"Rolnik szuka żony": Agata jest zakochana? W końcu odpowiedziała

11. edycja miłosnego hitu TVP jest już dawno za nami, a widzowie z niecierpliwością czekają, by zobaczyć swoich ulubionych uczestników w świątecznym odcinku. Jak wiadomo, w 11. edycji show tylko dwóm rolnikom udało się znaleźć miłość - chodzi o Marcina i Rafała. Nieco mniej szczęścia mieli Sebastian, Wiktoria i Agata. Mimo to wszyscy bardzo dobrze wspominają przygodę z programem.

Przypomnijmy, że Agata zaprosiła na swoje gospodarstwo dwóch kandydatów, a po odejściu Mirka postanowiła, że chce dać szansę Irkowi. Parę jednak podzieliła praca mężczyzny, która wiązała się z ciągłymi wyjazdami, a on sam nie zamierzał jej zmieniać. Ostatnio Agata z "Rolnika" wywoła zamieszanie jednym zdjęciem, na którym znajdowała się dwójka jej kandydatów. Teraz rolniczka postanowiła odpowiedzieć na pytanie, które już od dawna nurtowało internautów.

Agata z "Rolnik szuka żony" jest w stałym kontakcie ze swoim fanami za pośrednictwem Instagrama, który obserwuje już prawie 13 tysięcy osób. Rolniczka czasami nawet organizuje Q&A, podczas którego odpowiada na pytania widzów. Jedno z najczęściej pojawiających się pytań dotyczy tego, czy rolniczce udało się kogoś poznać po programie. Uczestniczka show ostatnio w końcu postanowiła odpowiedzieć na to pytanie, jednak zrobiła to w żartobliwym tonie.

Pomidor – napisała Agata trzymając pomidora w ręku.

Agata nie znalazła miłości w programie, ale widzowie pokochali ją za jej dystans do życia i pozytywną energię. Ostatnio Agata z "Rolnika" pochwaliła się metamorfozą i pokazała, jak zmieniła się na przestrzeni lat. Uczestniczka show chętnie chwali się urywkami ze swojego życia z internautami. Myślicie, że niebawem czymś nas jeszcze zaskoczy?

Ostatnio pojawiły się również zdjęcia ze świątecznego odcinka "Rolnika", w którym pojawią się m.in. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, Ania Derbiszewska i Kuba Manikowski czy Klaudia Waśko i jej narzeczony Valentyn.

A wy czekacie na świąteczny odcinek miłosnego hitu TVP?

Zobacz także: Agata przerwała milczenie po finale "Rolnika". Dopiero teraz to ujawniła