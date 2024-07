Wszystko wskazuje na to, że dni Agaty Młynarskiej w TVP są już policzone! W połowie czerwca będziemy oglądać ostatnie odcinki "Świat się kręci". Nie wiadomo, czy program wróci po wakacjach. Czy dziennikarka ma plan B na swoje zawodowe życie? Nadal jest redaktor naczelną magazynu "Skarb". W dodatku, jak dowiedziało się "Party", chce niedługo wystartować ze swoim videoblogiem. Znajomi Młynarskiej twierdzą jednak, że ona nie potrafi żyć bez telewizji. Mówią w nowym numerze "Party", że to jest jej największa pasja, niemal narkotyk. Plotkuje się też, że Agata od dawna też marzy, by wystąpić w „Tańcu z gwiazdami”. Czy to prawda?

Mogę zapewnić, że nie mam takich zamiarów, chociaż uwielbiam tańczyć i jestem wierną fanką tego programu. Powiem więcej: zawsze martwię się, kiedy przegapię nowy odcinek, i z przyjemnością głosuję na tańczących kolegów – twierdzi dziennikarka.

Agata Młynarska tak naprawdę nie ma ochoty rywalizować w jakimkolwiek show: o tańczeniu, gotowaniu czy śpiewaniu.

Etap rywalizacji mam już za sobą. Zawsze jednak mogę być jurorem lub gospodynią programu. Może dam się na to namówić, kiedy będę miała 70 lub 80 lat. Wtedy zrobię szpagat, bo nadal potrafię, zakręcę rocka and rolla i wygram - dodaje Agata Młynarska.

Agata Młynarska żegna się z TVP?

