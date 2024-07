Agata Młynarska jednak zniknie z TVP? Prowadząca i współautorka "Świat się kręci" nie ukrywa, że jej losy w programie stoją pod ogromnym znakiem zapytania. Młynarska w rozmowie z Super Expressem przyznała, że jej umowa z Telewizją Publiczną wygaśnie już za kilka miesięcy. Czy gwiazda ma już plany na swoją dalszą karierę?

Kontrakt z telewizją kończy mi się w sierpniu, zobaczymy, co będzie dalej. Dzieje się bardzo dużo. Przynależność do stacji nie jest ostatecznością. Zawsze mam plan B. Nauczona doświadczeniami tak postępuję, żeby podejmowane przeze mnie decyzje były na moich warunkach. To ja decyduję o życiu, nie życie o mnie- powiedziała dziennikarka.