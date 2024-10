Chociaż obecnie trwa 15. już edycja "Tańca z gwiazdami", Iwona Pavlović wróciła pamięcią do poprzedniej. Nie da się ukryć, że udział bohaterki "Królowych życia" odbił się szerokim echem, a finał tej historii wywołał jeszcze większy skandal. W pierwszych odcinkach jednak Dagmara mogła liczyć na wsparcie fanów, za co z kolei, jak się okazało, słono zapłaciła Iwona Pavlović.

Na przestrzeni lat mieliśmy okazję obejrzeć mnóstwo par, walczących o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Choć nie wszystkie cieszyły się sympatią widzów, jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami takiej afery. W minionej, 14. edycji show, udział wzięła Dagmara Kaźmierska, której umiejętności taneczne od początku były krytycznie oceniane, szczególnie przez Iwonę Pavlović. "Królowa życia" mogła jednak liczyć na oddanych fanów, którzy okazywali jej wsparcie i zaciekle jej bronili. Podział był więc coraz bardziej widoczny, ale prawdziwa burza rozpętała się dopiero w momencie, gdy Kaźmierska odeszła z "TzG", a portal Goniec.pl ujawnił mroczne szczegóły z jej kryminalnej przeszłości.

W jednej chwili odwrócił się od niej cały show-biznes i znaczna część sympatyków. Jedną z osób jednak, która od początku nie zamierzała ukrywać, że nie pała do niej zbytnią sympatią, była Iwona Pavlović. Ta od pierwszego odcinka ostro oceniała starania celebrytki, a w swoich wypowiedziach potrafiła wbić jej naprawdę niezłą szpilę. Jak się dopiero teraz okazało, słono za to zapłaciła!

Jurorka udzieliła ostatnio wywiadu dla Świata Gwiazd, w którym wróciła pamięcią do minionej edycji. Dopiero teraz zdecydowała się ujawnić, że musiała się wówczas zmierzyć z niewyobrażalnym hejtem, który zgotowali jej fani broniący Dagmary Kaźmierskiej.

To był hejt dla mnie przekraczający granice. To był hejt, gdzie mnie wyzywano, ale tak wulgarnie, tak okropnie. Też na moim profilu, na moim koncie na Facebooku, na Instagramie (...). Wulgarnie, obrzydliwie, nawet nie chcę powtarzać. Też umiem przeklinać, ale nie przeklinam

To był hejt dla mnie przekraczający granice. To był hejt, gdzie mnie wyzywano, ale tak wulgarnie, tak okropnie. Też na moim profilu, na moim koncie na Facebooku, na Instagramie (...). Wulgarnie, obrzydliwie, nawet nie chcę powtarzać. Też umiem przeklinać, ale nie przeklinam

Iwonie Pavlović nierzadko obrywało się za ostre i niepochlebne oceny dla uczestników "TzG", ale jak podkreśliła, jeszcze nigdy nie miała do czynienia z hejtem tak odrażającym. Chociaż na co dzień udaje jej się trzymać emocje na wodzy, tym razem nie wytrzymała i zdarzyło jej się zalać łzami.

Zobacz także

Jak czytasz coś takiego... Jeden, dziesiąty, setny. Ja nie wytrzymałam... pękłam. To był mój najgorszy moment nieradzenia sobie z hejtem. Takim wulgaryzmów nie miałam nigdy. To był najgorszy hejt w moim życiu. Obrzydliwe było to, co piszą

- wyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd.