Magda Narożna i Piotr Musiałkowski trenują po kilka godzin dziennie, aby wygrać dogrywkę w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz wokalistka przyznała, że zmaga się z niemałą kontuzją. Jej stopa jest bardzo spuchnięta, a plecy oklejone taśmami wspomagającymi. Czy to uniemożliwi jej dalszy udział w show?

Magda Narożna z poważną kontuzją

Magdalena Narożna, wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi", bierze udział w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W ostatnim odcinku, pomimo pozytywnych ocen od jury, znalazła się w strefie zagrożenia i będzie musiała rywalizować w dogrywce z Cezarym Trybańskim o dalszy udział w programie. Oznacza to, że treningi do nadchodzącej niedzieli są jeszcze bardziej intensywne. Teraz na jaw wyszło, że wokalistka zmaga się z bólem pleców i żeber, a także opuchniętą stopą.

Pierwsza kontuzja. Moje plecy, moje żebra niestety dostały w kość, ale nie poddajemy się. Mam jedną stopę jak bania. Jest spuchnięta tak, że masakra. (...) Jak to przetrwamy, to przetrwamy wszystko - powiedziała fanom Magda.

Na szczęście Magda Narożna nie zamierza się poddać i pragnie zawalczyć o miejsce w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Dogrywka w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

16. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarcza widzom wielu emocji, a rywalizacja z tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej zacięta. W ostatnim odcinku na parkiecie wydarzyło się wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na koniec odcinka z programem pożegnał się Maciej Kurzajewski, a Magda Narożna oraz Cezary Trybański znaleźli się w sferze zagrożenia. Oznacza to, że na początku trzeciego odcinka dwie pary zmierzą się w dogrywce i jedna z nich opuści program. Druga zaś zatańczy kolejny taniec konkursowy.

Magda Narożna i Piotr Musiałkowski, a także Cezary Trybański i Iza Skierska mają zatem do przygotowania dwa tańce. Czy piosenkarka przezwycięży kontuzję i stanie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami?

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami"- wieczór latino

Już w najbliższą niedzielę dla fanów "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się wieczór latino. Oznacza to, że każda z par zatańczy jeden z tańców latynoamerykańskich. Jak wiadomo, Maria Jeleniewska pokaże Zouk, czyli taniec, którego jeszcze nigdy nie było w tanecznym formacie. Na parkiecie widzowie zobaczą również rumbę, mambo, kizombę czy bachatę. Zapowiada się istne szaleństwo, jednak trzeba pamiętać, że na konie odcinka z programem pożegna się jedna z par. Kto to będzie?

