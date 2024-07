Program "Świat się kręci" zniknie z anteny Telewizji Polskiej? Decyzja w sprawie show ma zapaść do końca czerwca - poinformował portal Wirtualnemedia.pl. Program ma być bardzo kosztowny w produkcji, więc zarząd TVP zastanawia się, czy kontynuować jego emisję. A jeśli tak, czy ma on być nadal nadawany w dotychczasowym formacie. Program "Świat się kręci" obwinia się też o pogorszenie oglądalności głównego wydania serwisu informacyjnego Telewizji Polskiej.

„Świat się kręci” to program, który nas bardzo dużo kosztuje. Ten format jest też w jakiejś części, trudno konkretnie powiedzieć w jakiej - odpowiedzialny za słabsze wyniki oglądalności „Wiadomości”. Zupełnie nie jest skierowany do tej widowni, która wówczas nie ogląda programów informacyjnych konkurencji. Właściwie trudno powiedzieć, do kogo ten program jest skierowany. To jest pytanie wciąż otwarte - czy warto ten program zmieniać czy raczej warto rozpocząć coś zupełnie nowego - powiedział Maciej Stanecki, członek zarządu TVP w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.