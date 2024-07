Jakie nastroje panują przed 7. odcinkiem "Tańca z Gwiazdami"? Z tego co wiemy, rywalizacja się zaostrza, bo do show powróciła największa faworytka programu Ewelina Lisowska. Nie wszyscy uważają jednak, że ta decyzja jest słuszna. Patryk Pniewski zapowiedział, że boi się konkurencji i czuje oddech na karku. A jak nastroje samej powracającej pary? Ze zdjęć wynika, że bardzo dobrze.

Ewelina i Tomek na próbie generalnej do 7. odcinka Tańca z Gwiazdami:

A jak się mają pozostałe pary występujące w programie?

Agnieszka Kaczorowska razem z Łukaszem Kadziewiczem proszą o głosy na ich walc wiedeński.

W oczekiwaniu na próbę generalną ???? Cieszymy się na ten wieczór i uśmiechamy się o smsowe wsparcie ???? #para10 A photo posted by Agnieszka Kaczorowska (@agakaczor) on Oct 23, 2015 at 5:28am PDT

Po plotkach o romansie Agnieszki i Łukasza podobno popularność pary wśród widzów nieco spadła, dlatego ostro ćwiczą i zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy odcinek.

Agnieszka i Łukasz na treningu:

Enjoy every second ❗️☺️ #para10 już dziś wieczorem zatańczy dla Was m.in. walca wiedeńskiego ???? Będziecie z nami? @tanieczgwiazdami @tvpolsat A photo posted by Agnieszka Kaczorowska (@agakaczor) on Oct 22, 2015 at 11:16pm PDT

Cleo z Janem Klimentem również dziś zatańczą walca wiedeńskiego. Od rana wokalistka jest na próbach, a żeby było jej raźniej, towarzyszą jej psy Jana. Dobry nastrój im chyba dopisuje i nie boją się powrotu Eweliny Lisowskiej.

Cleo w sukni do walca w towarzystwie dwóch uroczych psiaków:

Patryka Pniewskiego też zobaczymy dziś jak trzyma ramę :). Ale aktor chyba jednak już nie stresuje się tak bardzo jak wcześniej i nawet jest skory do żartów na parkiecie.

Pniewski ćwiczy na próbie generalniej:

Z Małgorzatą Pieńkowską i Stefano Terrazzino przeżyjemy dziś taniec miłości, czyli tango.

Pieńkowska i Terazzino w seksownej tanecznej pozie:

Tango .... A photo posted by Stefano (@stefanoterrazzino) on Oct 22, 2015 at 2:19pm PDT

Komu kibicujecie? A kto według Was dzisiaj powinien odpaść z programu?

